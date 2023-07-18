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В Махачкале планируют переименовать стадион имени Исинбаевой

Ведомости

В Махачкале планируют переименовать легкоатлетический стадион, который шесть лет назад был назван в честь олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

В своем Telegram-канале глава республики подчеркнул, что Исинбаева талантливая спортсменка, но она не связала ни свое прошлое, ни свое настоящее с Дагестаном. Он отметил, что сигналом пересмотреть название стадиона стали ее заявления «из-за кордона».

«Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу», – сообщил Меликов, предложив, чтобы именем Исинбаевой назвали спортзал в Испании.

Меликов допустил, что жители Махачкалы захотят вернуть прежнее название стадиона – «Труд».

Накануне в своих соцсетях Исинбаева сообщила, что с сентября 2023 г. возобновляет деятельность в Международном олимпийском комитете (МОК), членом которого она является с 2016 г. Она пояснила, что была временная пауза, так как МОК необходимо было «во всем разобраться». Исинбаева подчеркнула, что на данный момент у МОК «нет никаких сомнений» и «ни под какие статьи и санкции» она не попадает. Ранее в СМИ сообщалось, что Исинбаеву проверяют на причастность к Вооруженным силам РФ. Спортсменка в своем заявлении отметила, что до 2018 г. выступала за ЦСКА и была удостоена высоких наград и званий, которые носят «номинальный характер», а сама она никогда на службе не состояла, не была депутатом или членом какой-либо партии.

МОК подтвердил, что не имеет претензий к Исинбаевой, так как она «не имела контрактных связей с российскими вооруженными силами или с органами безопасности и не поддерживала военные действия на Украине».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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