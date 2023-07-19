Верховный суд поддержал волгоградца, купившего вещи в ЦУМе в 846 раз дешевле

Анохин приобрел 19 товаров стоимостью 19–129 руб. на сайте ритейлера в 2021 г. «В качестве подтверждения заключения договора [купли-продажи] на электронный адрес и номер телефона [покупателя было] направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства», – отмечается в заявлении суда. Всего Анохиным было потрачено 2787 руб.