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Общество

Верховный суд поддержал волгоградца, купившего вещи в ЦУМе в 846 раз дешевле

Ведомости

Верховный суд России поддержал жителя Волгограда Станислава Анохина, который приобрел вещи на сайте московского ЦУМа в 846 раз дешевле из-за технического сбоя. Это следует из определения суда.

Верховный суд встал на сторону покупателя, несмотря на отказы судов трех инстанций ранее.

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Анохин приобрел 19 товаров стоимостью 19–129 руб. на сайте ритейлера в 2021 г. «В качестве подтверждения заключения договора [купли-продажи] на электронный адрес и номер телефона [покупателя было] направлено сообщение от магазина, а также списаны со счета денежные средства», – отмечается в заявлении суда. Всего Анохиным было потрачено 2787 руб.

Однако «Торговый дом ЦУМ» не стал отправлять приобретенные товары покупателю. По версии ритейлера, некорректные цены были обусловлены техническим сбоем 21 июля 2021 г. При этом магазин согласился отдать заказанные вещи, но при условии доплаты их полной стоимости. 

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области сообщили ТАСС, что новое заседание по делу Анохина и ЦУМа пройдет 10 августа в Дзержинском районном суде Волгограда.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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