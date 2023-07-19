Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа
Президент России Владимир Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
«Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет», – сказал он, отвечая на просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой поддержать запуск системы электронных виз для въезда в Россию с 1 августа.
Оформить визу можно в специальном разделе на сайте МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, приглашения и брони в гостиницах не нужны, подчеркнули в правительстве. Электронная виза оформляется не дольше четырех дней, для детей до шести лет она будет бесплатной.
В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень погранпунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу. В список добавили три участка морского пункта пропуска «Большой порт Санкт-Петербург» – форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта.
В 2020 г. в России приняли закон, в соответствии с которым в 2021 г. должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, в том числе Евросоюза. Однако запуск этой системы был отложен из-за пандемии. Ожидалось, что в этом году система будет запущена к 1 июля.