Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа

В 2020 г. в России приняли закон, в соответствии с которым в 2021 г. должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, в том числе Евросоюза. Однако запуск этой системы был отложен из-за пандемии. Ожидалось, что в этом году система будет запущена к 1 июля.