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Общество

Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал запуск электронных виз с 1 августа. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Хорошо. Спасибо, что вы раньше сроков это все делаете. Наверняка людям поможет», – сказал он, отвечая на просьбу вице-премьера Татьяны Голиковой поддержать запуск системы электронных виз для въезда в Россию с 1 августа. 

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Оформить визу можно в специальном разделе на сайте МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок, приглашения и брони в гостиницах не нужны, подчеркнули в правительстве. Электронная виза оформляется не дольше четырех дней, для детей до шести лет она будет бесплатной.

В начале июня премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень погранпунктов, где иностранные граждане смогут использовать единую электронную визу. В список добавили три участка морского пункта пропуска «Большой порт Санкт-Петербург» – форт Константин, Английская набережная и набережная Лейтенанта Шмидта. 

В 2020 г. в России приняли закон, в соответствии с которым в 2021 г. должно было начаться оформление электронных виз онлайн для граждан 52 стран, в том числе Евросоюза. Однако запуск этой системы был отложен из-за пандемии. Ожидалось, что в этом году система будет запущена к 1 июля.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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