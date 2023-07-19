В центре южноафриканского Йоханнесбурга произошел взрыв
В центре одного из крупнейших городов ЮАР Йоханнесбурга произошел взрыв, передает местный портал EWN.
По информации полиции, взрыв произошел в центральном деловом квартале города, между улицами Бри и Симмонс. Уточняется, что в этом районе взорвалась секция магистрального газопровода.
В результате произошедшего как минимум девять человек пострадали, передает News24. О погибших не сообщается. Спасательные службы прибыли на место происшествия после того, как жители стали сообщать о затрудненном дыхании и головных болях.
Причины произошедшего пока выясняются. По данным местной газовой компании Egoli gas, утечка или неисправность газопровода с низкой вероятностью могли стать причиной взрыва. «В нашей сети потерь давления не было, что свидетельствует о исправности газопроводов. Наши потребители в области продолжают получать газ бесперебойно», – отметили в компании.
На кадрах, которыми пользователи делятся в социальных сетях, видны глубокие трещины на дорожном полотне. Движение транспорта остановлено. Премьер-министр провинции Гаутенг, в которой находится Йоханнесбург, Паньяза Лесуфи отметил, что ситуация в городе находится под контролем.