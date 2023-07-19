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В центре южноафриканского Йоханнесбурга произошел взрыв

Ведомости

В центре одного из крупнейших городов ЮАР Йоханнесбурга произошел взрыв, передает местный портал EWN.

По информации полиции, взрыв произошел в центральном деловом квартале города, между улицами Бри и Симмонс. Уточняется, что в этом районе взорвалась секция магистрального газопровода.   

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В результате произошедшего как минимум девять человек пострадали, передает News24. О погибших не сообщается. Спасательные службы прибыли на место происшествия после того, как жители стали сообщать о затрудненном дыхании и головных болях. 

Причины произошедшего пока выясняются. По данным местной газовой компании Egoli gas, утечка или неисправность газопровода с низкой вероятностью могли стать причиной взрыва. «В нашей сети потерь давления не было, что свидетельствует о исправности газопроводов. Наши потребители в области продолжают получать газ бесперебойно», – отметили в компании. 

На кадрах, которыми пользователи делятся в социальных сетях, видны глубокие трещины на дорожном полотне. Движение транспорта остановлено. Премьер-министр провинции Гаутенг, в которой находится Йоханнесбург, Паньяза Лесуфи отметил, что ситуация в городе находится под контролем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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