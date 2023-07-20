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Общество

В убийстве найденного в Москве с ножевыми ранами ребенка признался его друг

Ведомости

В убийстве 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено вечером 19 июля в парке рядом с Каширским шоссе, признался 13-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России. 

«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 г.», – сказано в сообщении.  

При обысках в квартире, где живет ребенок, была обнаружена застиранная одежда с пятнами бурого цвета. В ходе следствия было установлено, что инцидент произошел 18 июля в парке, куда дети пришли вместе, добавили в прокуратуре. На записях с камер видеонаблюдения видно, как из парка ребенок 2010 г. рождения выходит один. 

Днем 19 июля мать погибшего обратилась в полицию по факту исчезновения сына, который не вернулся домой 18 июля. Вечером того же дня тело мальчика с ножевыми ранениями было обнаружено в колодце в парке в районе Каширского шоссе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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