В убийстве найденного в Москве с ножевыми ранами ребенка признался его друг

При обысках в квартире, где живет ребенок, была обнаружена застиранная одежда с пятнами бурого цвета. В ходе следствия было установлено, что инцидент произошел 18 июля в парке, куда дети пришли вместе, добавили в прокуратуре. На записях с камер видеонаблюдения видно, как из парка ребенок 2010 г. рождения выходит один.