В убийстве найденного в Москве с ножевыми ранами ребенка признался его друг
В убийстве 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено вечером 19 июля в парке рядом с Каширским шоссе, признался 13-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
«Установлена причастность к совершению преступления его знакомого 2010 года рождения. В ходе проведения следственных действий подросток дал признательные показания и детально описал все обстоятельства, произошедшие 19 июля 2023 г.», – сказано в сообщении.
При обысках в квартире, где живет ребенок, была обнаружена застиранная одежда с пятнами бурого цвета. В ходе следствия было установлено, что инцидент произошел 18 июля в парке, куда дети пришли вместе, добавили в прокуратуре. На записях с камер видеонаблюдения видно, как из парка ребенок 2010 г. рождения выходит один.
Днем 19 июля мать погибшего обратилась в полицию по факту исчезновения сына, который не вернулся домой 18 июля. Вечером того же дня тело мальчика с ножевыми ранениями было обнаружено в колодце в парке в районе Каширского шоссе.