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Общество

«Известия» узнали о планах Минстроя изменить систему оплаты ЖКУ

Ведомости

Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина сейчас работает над системой специальных счетов для сбора средств на оплату ЖКУ. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя высшим исполнительным органам власти.

Согласно тексту документа, управляющие компании, которые оплачивают жилищные услуги, должны будут собирать средства на специальный счет, через который и будет проводиться оплата. Эта система позволит сделать систему оплаты ЖКУ более прозрачной.

В издании пояснили, что сейчас жильцы не могут проконтролировать, на что управляющие компании расходуют деньги и используют ли их по назначению. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, у жильцов дома есть возможность ознакомиться с использованием средств только раз в год – в момент утверждения отчета о расходах и плана будущих трат. В этот момент жители уже не могут ничего исправить, добавил Кошелев.

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Сейчас у жителей дома есть возможность оплачивать коммунальные услуги напрямую у ресурсоснабжающих организациям (РСО), они могут перейти на эту систему по решению общего собрания собственников, отметил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. Но, несмотря на это, зачастую средства проходят именно через управляющие компании, которые «недоплачивают деньги ресурсникам». В связи с этим РСО обращаются в суд, чтобы взыскать долги, что может привести к банкротству УК, добавил аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

По его словам, чаще всего управляющие компании не могут рассчитаться с РСО из-за неплательщиков. Введение же спецсчетов эту проблему не решит, считает Склянчук.

С 1 июля в России начал действовать единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ для федеральных льготников. К этой категории относятся ветераны боевых действий, инвалиды и россияне, пострадавшие при радиационных или техногенных катастрофах. Компенсация из федерального бюджета для них составляет до 50% от стоимости ЖКУ в зависимости от установленных законом гарантий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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