«Известия» узнали о планах Минстроя изменить систему оплаты ЖКУ

В издании пояснили, что сейчас жильцы не могут проконтролировать, на что управляющие компании расходуют деньги и используют ли их по назначению. По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, у жильцов дома есть возможность ознакомиться с использованием средств только раз в год – в момент утверждения отчета о расходах и плана будущих трат. В этот момент жители уже не могут ничего исправить, добавил Кошелев.