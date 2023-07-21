Блиновская останется под домашним арестом до 26 октября
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент «Ведомостей».
Согласно постановлению суда, «королева марафонов» останется под домашним арестом еще до 26 октября 2023 г.
Ее адвокат настаивала на смягчении меры пресечения, поскольку по состоянию здоровья блогеру необходимы прогулки, а также пользоваться интернетом по нуждам детей.
Сама Блиновская отметила в ходе заседания, что продолжает сотрудничать со следствием, и поддержала позицию защитника.
Блиновская была задержана в конце апреля при попытке выехать на территорию Белоруссии. Следственный комитет (СК) России предъявил Блиновской обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг., – в результате Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. Она раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
В мае следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. В мае председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что Блиновская выплатила 10 млн руб. из более чем 918 млн руб. неуплаченных налогов. Защита при этом утверждала, что блогер выплатила уже 30 млн руб.
18 июля Пресненский суд Москвы арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера Елены Блиновской. Кроме того, судом были арестованы коллекционные золотые монеты.