Блиновская останется под домашним арестом до 26 октября

По версии следствия, блогер использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы от предоставления информационных услуг в 2019–2021 гг., – в результате Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн руб. Она раскаялась в содеянном и признала вину по предъявленному обвинению. Супруг Блиновской также обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Пресненский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.