СМИ сообщили о смерти предпринимателя Игоря Кудрякова

Кудряков родился в 1960 г. Он являлся основателем оператора дистанционной розничной торговли «Служба 77», который был создан в 1999 г. После продажи компании Кудряков в 2006 г. занял должность первого замглавы главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области, а впоследствии некоторое время возглавлял компанию в Норильске – ООО «Заполярный торговый альянс», следует из открытых данных.