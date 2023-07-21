СМИ сообщили о смерти предпринимателя Игоря Кудрякова
В Москве нашли тело основателя сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.
По данным собеседника агентства, тело предпринимателя было обнаружено 20 июля в его квартире в Пресненском районе столицы. По предварительным данным, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Уточняется, что на теле предпринимателя нет следов насилия.
Кудряков родился в 1960 г. Он являлся основателем оператора дистанционной розничной торговли «Служба 77», который был создан в 1999 г. После продажи компании Кудряков в 2006 г. занял должность первого замглавы главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области, а впоследствии некоторое время возглавлял компанию в Норильске – ООО «Заполярный торговый альянс», следует из открытых данных.