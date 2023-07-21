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Общество

СМИ сообщили о смерти предпринимателя Игоря Кудрякова

Ведомости

В Москве нашли тело основателя сервиса доставки «Служба 77» Игоря Кудрякова. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет ТАСС.

По данным собеседника агентства, тело предпринимателя было обнаружено 20 июля в его квартире в Пресненском районе столицы. По предварительным данным, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание. Уточняется, что на теле предпринимателя нет следов насилия.

Кудряков родился в 1960 г. Он являлся основателем оператора дистанционной розничной торговли «Служба 77», который был создан в 1999 г. После продажи компании Кудряков в 2006 г. занял должность первого замглавы главного управления Государственной жилищной инспекции Московской области, а впоследствии некоторое время возглавлял компанию в Норильске – ООО «Заполярный торговый альянс», следует из открытых данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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