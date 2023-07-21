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Общество

Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по делу о взятке

Ведомости

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ведомостям» сообщил источник в правоохранительных органах.

Полежаев был в должности заместителя главы Белгородской области с января 2019 г. Также он являлся руководителем департамента по жилищно-коммунальному хозяйству региона. До назначения на эту должность был руководителем администрации Белгорода с 2015 г.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 4 июля снял с должности Полежаева за некачественную организацию работ по восстановлению обстреливаемых Украиной города Шебекино и села Новая Таволжанка.

В марте по подозрению в получении взяток был задержан экс-мэр Белгорода Антон Иванов. По версии следствия, в 2019–2021 гг. Иванов дал указания исполнительному директору АО «БИК» на заключение договоров займа между обществом и несколькими коммерческими организациями. Стороны, по данным СК, заключили дополнительные соглашения о продлении сроков действия договоров, увеличении сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата. Сейчас бывший мэр находится под стражей как минимум до 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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