Бывшего вице-губернатора Белгородской области Полежаева задержали по делу о взятке

В марте по подозрению в получении взяток был задержан экс-мэр Белгорода Антон Иванов. По версии следствия, в 2019–2021 гг. Иванов дал указания исполнительному директору АО «БИК» на заключение договоров займа между обществом и несколькими коммерческими организациями. Стороны, по данным СК, заключили дополнительные соглашения о продлении сроков действия договоров, увеличении сумм займов, а также неприменения тарифных санкций за просрочку их возврата. Сейчас бывший мэр находится под стражей как минимум до 5 сентября.