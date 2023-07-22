С начала года в России сократилось число связанных с терроризмом преступлений
В первом полугодии 2023 г. в России было зарегистрировано 1 193 преступлений террористического характера и 730 преступлений, связанных с экстремизмом, сообщил ТАСС со ссылкой на данные МВД России.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на 10,4% и 5,3% соответственно. Показатель числа преступлений террористического характера ниже, чем в 2021 и 2022 гг. В первом полугодии 2021 г. было зафиксировано 1 271 такое преступление, в первом полугодии 2022 г. – 1 332. За шесть месяцев 2023 г. 72 преступления были пресечены на стадии подготовки.
20 июля МВД России опубликовало статистические данные по итогам первого полугодия 2023 г. Из них следует, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. в стране было зарегистрировано на 2% меньше преступлений. «Ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%», – сообщается на сайте министерства.
Существенно сократилось количество разбоев (на 11,7%), грабежей (на 25%), краж – (17,6%),угонов транспортных средств (на 8,8%).
«Планомерное повышение общего уровня защищенности граждан Российской Федерации отмечается на протяжении последних 10 лет. За это время массив регистрируемой преступности в Российской Федерации снизился на 10,9%, посягательств против личности – более чем на треть. Убийств и покушений на убийство стало меньше на 38,3%. В два раза меньше зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью», – отмечают в МВД.