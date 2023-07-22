С начала года в России сократилось число связанных с терроризмом преступлений

20 июля МВД России опубликовало статистические данные по итогам первого полугодия 2023 г. Из них следует, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. в стране было зарегистрировано на 2% меньше преступлений. «Ущерб от преступлений снизился на 42,5%. Количество преступных деяний против личности сократилось на 7,1%, в том числе убийств и покушений на убийство – на 2,1%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – на 5,2%, изнасилований и покушений на изнасилование – на 9,6%», – сообщается на сайте министерства.