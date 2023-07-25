Во Владивостоке 26 000 жителей остались без света из-за яхты

Портал VL.RU со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) уточняет, что парусная яхта мачтой оборвала два провода линии электропередачи 35 кВ при движении в районе канала у острова Елены. Отключение было зафиксировано в 11:41 по местному времени. В результате происшествия без электроснабжения остались жители района Эгершельд.