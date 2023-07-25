Во Владивостоке 26 000 жителей остались без света из-за яхты
Во Владивостоке 26 000 жителей остались без света. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.
25 июля произошел прорыв кабеля электропередачи, в связи с чем произошло отключение подстанции «Эгершельд». Без света остались 182 многоквартирных дома, сообщили в ведомстве.
Портал VL.RU со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) уточняет, что парусная яхта мачтой оборвала два провода линии электропередачи 35 кВ при движении в районе канала у острова Елены. Отключение было зафиксировано в 11:41 по местному времени. В результате происшествия без электроснабжения остались жители района Эгершельд.
В ДРСК уточнили, что решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. По оценкам энергетиков на устранение повреждения может потребоваться четыре часа.
«Сам виновник происшествия с места скрылся. На место вызвана полиция, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей», – добавили в компании. Прокуратура организовала проверку по данному факту.