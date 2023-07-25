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Общество

Во Владивостоке 26 000 жителей остались без света из-за яхты

Ведомости

Во Владивостоке 26 000 жителей остались без света. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

25 июля произошел прорыв кабеля электропередачи, в связи с чем произошло отключение подстанции «Эгершельд». Без света остались 182 многоквартирных дома, сообщили в ведомстве.

Портал VL.RU со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) уточняет, что парусная яхта мачтой оборвала два провода линии электропередачи 35 кВ при движении в районе канала у острова Елены. Отключение было зафиксировано в 11:41 по местному времени. В результате происшествия без электроснабжения остались жители района Эгершельд.

В ДРСК уточнили, что решается вопрос о переводе потребителей на резервные источники питания. По оценкам энергетиков на устранение повреждения может потребоваться четыре часа.

«Сам виновник происшествия с места скрылся. На место вызвана полиция, работают специалисты службы безопасности Приморских электрических сетей», – добавили в компании. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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