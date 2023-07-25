Срочникам могут разрешить заключать контракт с Минобороны на год

В тексте поправок говорится, что с военнослужащими, проходящими службу по призыву, которые поступают на службу во время чрезвычайных обстоятельств, военного положения, в период мобилизации или для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами РФ или другими войсками, может быть заключен контракт на один год. Это распространяется и на участие военнослужащего в выполнении задач по пресечению террористической деятельности за пределами территории России или же для участия в походах кораблей.