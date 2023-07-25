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Общество

Срочникам могут разрешить заключать контракт с Минобороны на год

Ведомости

В Государственной думе предложили разрешить срочникам заключать контракт с Минобороны о прохождении службы на один год. Это следует из внесенных в нижнюю палату парламента поправок к законопроекту об изменении призывного возраста.

В тексте поправок говорится, что с военнослужащими, проходящими службу по призыву, которые поступают на службу во время чрезвычайных обстоятельств, военного положения, в период мобилизации или для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами РФ или другими войсками, может быть заключен контракт на один год. Это распространяется и на участие военнослужащего в выполнении задач по пресечению террористической деятельности за пределами территории России или же для участия в походах кораблей.

Уточняется, что контракт со срочниками или не пребывающими в запасе может быть подписан не ранее чем за один месяц до окончания срока военной службы. Также контракт на год или меньший срок может быть подписан в этих случаях с пребывающими в запасе.

Поправки одобрил комитет Госдумы по обороне. 25 июля нижняя палата парламента должна рассмотреть законопроект об изменении возраста призыва в армию во втором и третьем чтениях. Также из поправок следует, что призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 г. составит от 18 до 30 лет, а поэтапного повышения не будет.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст пребывания в запасе для имеющих воинские звания будет повышен на пять лет. Согласно документу, предельный возраст пребывания в запасе для для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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