Срочникам могут разрешить заключать контракт с Минобороны на год
В Государственной думе предложили разрешить срочникам заключать контракт с Минобороны о прохождении службы на один год. Это следует из внесенных в нижнюю палату парламента поправок к законопроекту об изменении призывного возраста.
В тексте поправок говорится, что с военнослужащими, проходящими службу по призыву, которые поступают на службу во время чрезвычайных обстоятельств, военного положения, в период мобилизации или для участия в операциях, проводимых Вооруженными силами РФ или другими войсками, может быть заключен контракт на один год. Это распространяется и на участие военнослужащего в выполнении задач по пресечению террористической деятельности за пределами территории России или же для участия в походах кораблей.
Уточняется, что контракт со срочниками или не пребывающими в запасе может быть подписан не ранее чем за один месяц до окончания срока военной службы. Также контракт на год или меньший срок может быть подписан в этих случаях с пребывающими в запасе.
Поправки одобрил комитет Госдумы по обороне. 25 июля нижняя палата парламента должна рассмотреть законопроект об изменении возраста призыва в армию во втором и третьем чтениях. Также из поправок следует, что призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 г. составит от 18 до 30 лет, а поэтапного повышения не будет.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому предельный возраст пребывания в запасе для имеющих воинские звания будет повышен на пять лет. Согласно документу, предельный возраст пребывания в запасе для для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов первого разряда будет увеличен с 35 до 40 лет, второго разряда – с 45 до 50 лет, а третьего – с 50 до 55 лет.