Госдума приняла закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе до 55 лет

Закон также увеличивает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве – до 65 лет для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, до 60 лет для имеющих воинские звания младших офицеров и до 55 лет для имеющих иные звания. Перевод в отставку будет осуществляться поэтапно вплоть до конца 2027 г., отмечается в законе. Те, кому исполнилось 50 лет в 2024 г., будут находиться в запасе до 51 года. Таким образом, граждане, достигшие 50 лет в последующих 2025, 2026 и 2027 гг., будут пребывать в запасе до 52, 53 и 54 лет.