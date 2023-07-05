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Общество

Вернувшиеся на службу военные пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение пенсии

Ведомости

Военные пенсионеры, заключившие новые контракты на прохождение военной службы, смогут получать пенсию в большем размере. Об этом сообщили в правительстве.

В случае если отдельные категории пенсионеров подписали контракт, в том числе для участия в спецоперации, или поступили на службу по мобилизации, то после завершения службы выплата их первоначальной пенсии будет возобновлена или же будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день увольнения. Для второго варианта им необходимо будет подавать соответствующий рапорт в свое ведомство.

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Правительство утвердило соответствующее постановление. В нем речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, прокуратуры и следователях, а также ФССП, ФСИН и службе наркоконтроля.

В феврале был принят закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, которые заключили контракт с ВС РФ для выполнения боевых задач в ходе военной операции. Спикер Госдума Вячеслав Володин объяснял, что если военные пенсионеры вернутся на военную службу с окладом ниже того, по которому им рассчитывалась пенсия изначально, то по возвращении их пенсия также уменьшится, что является несправедливым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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