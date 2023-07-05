Вернувшиеся на службу военные пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение пенсии

В случае если отдельные категории пенсионеров подписали контракт, в том числе для участия в спецоперации, или поступили на службу по мобилизации, то после завершения службы выплата их первоначальной пенсии будет возобновлена или же будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день увольнения. Для второго варианта им необходимо будет подавать соответствующий рапорт в свое ведомство.