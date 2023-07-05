Вернувшиеся на службу военные пенсионеры смогут рассчитывать на увеличение пенсии
Военные пенсионеры, заключившие новые контракты на прохождение военной службы, смогут получать пенсию в большем размере. Об этом сообщили в правительстве.
В случае если отдельные категории пенсионеров подписали контракт, в том числе для участия в спецоперации, или поступили на службу по мобилизации, то после завершения службы выплата их первоначальной пенсии будет возобновлена или же будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день увольнения. Для второго варианта им необходимо будет подавать соответствующий рапорт в свое ведомство.
Правительство утвердило соответствующее постановление. В нем речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, прокуратуры и следователях, а также ФССП, ФСИН и службе наркоконтроля.
В феврале был принят закон о сохранении повышенных пенсий военным пенсионерам, которые заключили контракт с ВС РФ для выполнения боевых задач в ходе военной операции. Спикер Госдума Вячеслав Володин объяснял, что если военные пенсионеры вернутся на военную службу с окладом ниже того, по которому им рассчитывалась пенсия изначально, то по возвращении их пенсия также уменьшится, что является несправедливым.