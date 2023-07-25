Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправку о призыве с 18 до 30 лет

Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу. Согласно документу, в 2024 г. планировалось призвать в армию с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет.