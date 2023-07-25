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Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправку о призыве с 18 до 30 лет

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат поправку о введении призывного возраста с 18 до 30 лет.

«На мой взгляд, нет причин излишней резонансности. Срок службы в армии не меняется, никто дважды служить не будет. На мой взгляд, сенаторы поддержат», – предает слова Матвиенко корреспондент «Ведомостей».

25 июля Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях поправки об изменении возраста призыва в армию, которые предлагают установить возраст для призыва с 18 до 30 лет, а не с 21 до 30 лет, как предполагалось ранее.

Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение возраста для призыва на военную службу. Согласно документу, в 2024 г. планировалось призвать в армию с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет.

Однако при рассмотрении комитетом поправок ко второму чтению было принято решение, что призывной возраст будет изменен сразу с 18 до 30 лет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет». Решение отказаться от поэтапного повышения призывного возраста он также объяснил демографической ситуацией в стране. Если поправки одобрят, россиян будут призывать до 30 лет уже со следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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