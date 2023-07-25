В Госдуме отказались от поэтапного повышения призывного возраста

В Госдуме отказались от поэтапного повышения призывного возрастаЕсли поправки одобрят, россиян будут призывать до 30 лет уже со следующего года
Призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 г. составит от 18 до 30 лет. Поэтапного повышения не будет, следует из внесенных в Думу поправок к законопроекту об изменении призывного возраста.
«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 г.», — говорится в таблице поправок.
Поправки об изменении возраста призыва в армию Госдума 25 июля рассмотрит во втором и третьем чтениях. Вынести проект закона на обсуждение палаты решил в понедельник 24 июля совет Госдумы. Сами поправки ко второму чтению комитет Госдумы по обороне одобрил еще в пятницу, 21 июля.
Изначально законопроект предусматривал поэтапное повышение призыва на военную службу. Согласно документу, в 2024 г. должны были призываться граждане с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет. В пояснительной записке к проекту говорилось, что повышение нижнего предела призывного возраста до 21 года позволит гарантированно получать среднее общее, среднее профессиональное или высшее образование.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что при рассмотрении комитетом поправок ко второму чтению было принято решение, что призывной возраст будет с 18 до 30 лет. По его словам, «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет».
При этом с критикой такого подхода выступили председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Бондарев отметил, что нужно закрепить верхнюю и нижнюю границу для призывников и оставить право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию. В ответ на это Картаполов заявил «Ведомостям», что он основывается на том, что это «нужно нашей стране, нашим Вооруженным силам»».