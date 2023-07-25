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Как изменится возраст призыва на военную службу

Нижняя планка останется 18 лет, повысят верхнюю границу – до 30 лет
Елена Мухаметшина Алексей Никольский
Алексей Куденко / РИА Новости

Госдума во вторник 25 июля рассмотрит сразу во втором и третьем чтениях законопроект об изменении возраста призыва в армию. Об этом «Ведомостям» сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Вынести проект закона на обсуждение палаты решил в понедельник 24 июля совет Госдумы. Сами поправки ко второму чтению комитет Госдумы по обороне одобрил еще в пятницу, 21 июля, но в думской базе их текст до сих пор не опубликован. Картаполов сказал, что они появятся в системе обеспечения законодательной деятельности 25 июля.

Подготовленный к первому чтению законопроект предусматривал поэтапное повышение призыва на военную службу. В 2024 г. должны были призываться граждане с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет. Но при рассмотрении комитетом поправок ко второму чтению 21 июля было принято решение, что призывной возраст будет с 18 до 30 лет, сказал журналистам Картаполов. Таким образом, нижний предел призывного возраста остается прежним, поскольку «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет», говорил депутат.

Это решение в прошлую пятницу раскритиковали председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Бондарев написал у себя в Telegram-канале, что поправка о том, что возраст призыва будет с 18 до 30 лет, к ним в комитет не поступала и не обсуждалась сенаторами (впрочем, сенаторы обсуждают законы после того, как их принимает Госдума). По его словам, важно закрепить верхнюю и нижнюю границу для призывников.

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Он сказал, что в законе должно быть закреплено то, о чем говорили министр обороны Сергей Шойгу на коллегии Минобороны и что поддержал президент. «Нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя – 30 лет. При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию», – написал Бондарев.

Сенатор отметил, что если не трогать нижнюю границу, то целесообразно оставить прежней и верхнюю, «чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст». Бондарев сказал, что Совет Федерации может рассмотреть законопроект на заседании 29 июля: «Но опять же повторю: с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года».

Его слова поддержал и сенатор Клишас, который у себя в Telegram-канале написал, что согласен с коллегой Бондаревым: «Общее правило – 21 год и 30 лет – возраст призыва на срочную службу».

Комментировать слова своих коллег по Совету Федерации Картаполов не стал. «Моя позиция озвучена на комитете. Мы поддержали поправки – возраст призыва будет с 18 до 30 лет. На чем основывается их [сенаторов] позиция, я не знаю. Моя позиция основывается на том, что это нужно нашей стране, нашим Вооруженным силам», – сказал «Ведомостям» Картаполов.

«В 21 год многие молодые люди уже заводят семью и поступают на работу и имеют большую мотивацию уклоняться от призыва», – сказал «Ведомостям» собеседник, близкий к Минобороны. Верхний порог призывного возраста в 30 лет оставили, чтобы увеличить призываемый контингент, говорит он.

Законопроект об изменении возраста призыва был внесен в Госдуму 13 марта Картаполовым и его коллегами по комитету Андреем Красовым и Юрием Швыткиным. В законопроекте к первому чтению говорилось, что граждане 18 лет, готовые пройти военную службу по призыву ранее наступления возраста призыва, могут это сделать.

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Но в пояснительной записке разъяснялось именно повышение нижней границы призывного возраста – тем, что это позволит исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки, сократить финансовые обязательства бюджета на организацию и проведение медосвидетельствования призывников, которые получают общее или среднее профессиональное образование. В первом чтении законопроект был принят 14 июня.

По всей видимости, возобладал здравый смысл, говорит президент Superjob Алексей Захаров. По его словам, вред от повышения призывного возраста с 18 до 21 был экономическим: в 21 год молодые люди уже так или иначе находят себе род занятий. Поэтому каждый призыв людей в этом возрасте по своему шоковому воздействию на экономику был бы эквивалентен мобилизации, поясняет Захаров.

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