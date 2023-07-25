Как изменится возраст призыва на военную службу

Подготовленный к первому чтению законопроект предусматривал поэтапное повышение призыва на военную службу. В 2024 г. должны были призываться граждане с 19 до 30 лет, в 2025 г. – с 20 до 30 лет, а с 2026 г. – с 21 года до 30 лет. Но при рассмотрении комитетом поправок ко второму чтению 21 июля было принято решение, что призывной возраст будет с 18 до 30 лет, сказал журналистам Картаполов. Таким образом, нижний предел призывного возраста остается прежним, поскольку «очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет», говорил депутат.