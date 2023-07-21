Штрафы для граждан за неявку по повесткам в военкоматы могут вырасти в 16 раз

Штрафы для граждан за неявку по повесткам в военкоматы могут вырасти в 16 разГосдума ужесточает ответственность за нарушения, связанные с призывными и мобилизационными мероприятиями
В Госдуме планируют серьезно увеличить штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету, за неявку граждан в военкоматы по повестке и неуведомление о смене места жительства или работы. Такие поправки ко второму чтению одного из законопроектов 20 июля одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Депутаты меняют редакцию ст. 21.5 КоАПа о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету.
Неявка гражданина без уважительной причины по повестке в военкомат приведет к штрафу от 40 000 до 50 000 руб. (раньше штраф был от 500 до 3000 руб.). Несообщение сведений об изменении семейного положения, образования, места работы, а также о предстоящем выезде из России на срок более шести месяцев будет штрафоваться на сумму от 10 000 до 20 000 руб.
В поправках к третьей части этой статьи, видимо, допущена ошибка. В ней говорится, что «неявка в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданина, подлежащего призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания» будет наказываться штрафом от 10 000 до 20 000 руб. Видимо, имеется в виду несообщение в военкомат о выезде гражданина в период призыва с места жительства на срок более трех месяцев.
Кроме того, появится новая ст. 19.38 КоАПа о штрафах за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации. Неисполнение обязанности по своевременному оповещению и явке граждан, которые подлежат призыву, будет наказываться штрафами: для должностных лиц – от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб. Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники в соответствии с планами мобилизации.
Вносятся и другие изменения в КоАП. Автором поправок выступил депутат Николай Брыкин («Единая Россия»). Причем они были внесены в законопроект, который в Госдуму поступил еще 1 февраля 2019 г., т. е. в прошлом, VII, созыве. Тот законопроект также увеличивал штрафы, но не так сильно, например, штраф за неявку в военкомат по повестке возрастал до 1000–5000 руб.
Что еще изменится в КоАПе
Штрафы увеличиваются по:
ст. 21.6 КоАПа – за уклонение граждан от медицинского исследования;
ст. 21.7 КоАПа – за умышленную порчу или утрату документов воинского учета;
ст. 19.25 КоАПа – за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей;
ст. 21.4 КоАПа – за непредставление организациями сведений о гражданах, которые подлежат постановке на воинский учет, о принятии их на работу или увольнении либо о гражданах, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете;
ст. 21.1 КоАПа – за непредставление в военкоматы списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет (если раньше указывалось, что наказываться будут «руководители, должностные лица организации, должностные лица органа МСУ, которые ответственны за военно-учетную работу», то теперь из статьи убирают уточнение, что санкции касаются руководителей).
Брыкин сказал «Ведомостям», что поправки были рассмотрены на комитете по госстроительству, но над ними продолжается работа. Собеседник в Госдуме также говорит, что текст поправок еще может измениться. Пока дата рассмотрения законопроекта во втором чтении не определена.
Поправки являются продолжением реализации отлаживания системы воинского учета в России, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Как показала обстановка в период проведения мобилизационных мероприятий, система деятельности военкоматов практически не изменилась со времен распада СССР». Поручение наладить ее давал президент. По словам Горбунова, действующие правовые нормы не обладают достаточным стимулирующим эффектом с точки зрения ответственности за несоблюдение условий и требований обеспечения воинского учета.
«Штрафы были минимальными и никого никак не «пугали». Предлагаемые поправки кратно увеличивают размер санкции и делает их более чувствительными, в том числе для предприятий [которые должны сообщать о военнообязанных]», – говорит юрист. Но он предполагает, что они вряд ли изменят поведение физических лиц, которые не хотят исполнять закон.