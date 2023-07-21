Штрафы для граждан за неявку по повесткам в военкоматы могут вырасти в 16 раз

Что еще изменится в КоАПе

Штрафы увеличиваются по:

ст. 21.6 КоАПа – за уклонение граждан от медицинского исследования;

ст. 21.7 КоАПа – за умышленную порчу или утрату документов воинского учета;

ст. 19.25 КоАПа – за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей;

ст. 21.4 КоАПа – за непредставление организациями сведений о гражданах, которые подлежат постановке на воинский учет, о принятии их на работу или увольнении либо о гражданах, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете;

ст. 21.1 КоАПа – за непредставление в военкоматы списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет (если раньше указывалось, что наказываться будут «руководители, должностные лица организации, должностные лица органа МСУ, которые ответственны за военно-учетную работу», то теперь из статьи убирают уточнение, что санкции касаются руководителей).