Газета
Общество

Штрафы для граждан за неявку по повесткам в военкоматы могут вырасти в 16 раз

Госдума ужесточает ответственность за нарушения, связанные с призывными и мобилизационными мероприятиями
Елена Мухаметшина
Появится новая ст. 19.38 КоАПа о штрафах за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации / Лев Федосеев / ТАСС

В Госдуме планируют серьезно увеличить штрафы за неисполнение обязанностей по воинскому учету, за неявку граждан в военкоматы по повестке и неуведомление о смене места жительства или работы. Такие поправки ко второму чтению одного из законопроектов 20 июля одобрил комитет Госдумы по госстроительству. Депутаты меняют редакцию ст. 21.5 КоАПа о неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету.

Неявка гражданина без уважительной причины по повестке в военкомат приведет к штрафу от 40 000 до 50 000 руб. (раньше штраф был от 500 до 3000 руб.). Несообщение сведений об изменении семейного положения, образования, места работы, а также о предстоящем выезде из России на срок более шести месяцев будет штрафоваться на сумму от 10 000 до 20 000 руб.

В поправках к третьей части этой статьи, видимо, допущена ошибка. В ней говорится, что «неявка в военный комиссариат или в орган, осуществляющий первичный воинский учет, гражданина, подлежащего призыву на военную службу, о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания» будет наказываться штрафом от 10 000 до 20 000 руб. Видимо, имеется в виду несообщение в военкомат о выезде гражданина в период призыва с места жительства на срок более трех месяцев.

Кроме того, появится новая ст. 19.38 КоАПа о штрафах за неоказание содействия военным комиссариатам в их работе при объявлении мобилизации. Неисполнение обязанности по своевременному оповещению и явке граждан, которые подлежат призыву, будет наказываться штрафами: для должностных лиц – от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц – от 400 000 до 500 000 руб. Такие же штрафы предусмотрены за неисполнение обязанности по организации или обеспечению поставки техники в соответствии с планами мобилизации.

Вносятся и другие изменения в КоАП. Автором поправок выступил депутат Николай Брыкин («Единая Россия»). Причем они были внесены в законопроект, который в Госдуму поступил еще 1 февраля 2019 г., т. е. в прошлом, VII, созыве. Тот законопроект также увеличивал штрафы, но не так сильно, например, штраф за неявку в военкомат по повестке возрастал до 1000–5000 руб.

Что еще изменится в КоАПе

Штрафы увеличиваются по:
ст. 21.6 КоАПа – за уклонение граждан от медицинского исследования;
ст. 21.7 КоАПа – за умышленную порчу или утрату документов воинского учета;
ст. 19.25 КоАПа – за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей;
ст. 21.4 КоАПа – за непредставление организациями сведений о гражданах, которые подлежат постановке на воинский учет, о принятии их на работу или увольнении либо о гражданах, которые не состоят, но обязаны состоять на воинском учете;
ст. 21.1 КоАПа – за непредставление в военкоматы списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет (если раньше указывалось, что наказываться будут «руководители, должностные лица организации, должностные лица органа МСУ, которые ответственны за военно-учетную работу», то теперь из статьи убирают уточнение, что санкции касаются руководителей).

Брыкин сказал «Ведомостям», что поправки были рассмотрены на комитете по госстроительству, но над ними продолжается работа. Собеседник в Госдуме также говорит, что текст поправок еще может измениться. Пока дата рассмотрения законопроекта во втором чтении не определена.

Поправки являются продолжением реализации отлаживания системы воинского учета в России, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов: «Как показала обстановка в период проведения мобилизационных мероприятий, система деятельности военкоматов практически не изменилась со времен распада СССР». Поручение наладить ее давал президент. По словам Горбунова, действующие правовые нормы не обладают достаточным стимулирующим эффектом с точки зрения ответственности за несоблюдение условий и требований обеспечения воинского учета.

«Штрафы были минимальными и никого никак не «пугали». Предлагаемые поправки кратно увеличивают размер санкции и делает их более чувствительными, в том числе для предприятий [которые должны сообщать о военнообязанных]», – говорит юрист. Но он предполагает, что они вряд ли изменят поведение физических лиц, которые не хотят исполнять закон.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных