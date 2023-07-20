Как изменится наказание за несоблюдение закона о мобилизации

Закон об электронных повестках

11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. 12 апреля закон получил одобрение Совфеда, а через два дня его подписал президент России.



Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме того, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.



Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На текущий весенний призыв поправки распространяться не будут.