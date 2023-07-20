Как изменится наказание за несоблюдение закона о мобилизации

Как изменится наказание за несоблюдение закона о мобилизацииЗа неявку в военкомат могут ввести штраф в 50 000 рублей
Комитет Государственной думы по госстроительству одобрил поправки в КоАП, которые предусматривают повышение штрафов за несоблюдение закона о мобилизации. Поправки дополняют законопроект об увеличении штрафов за нарушения в области воинского учета, который был внесен в нижнюю палату парламента в феврале 2019 г. и прошел первое чтение в марте 2021 г. Согласно поправкам, изменения могут вступить в силу с 1 октября, пишет «Интерфакс».
Предлагается внести поправки в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. В случае неявки гражданина по повестке в военкомат без уважительной причины штраф предлагается увеличить с 3000 руб. до 50 000 руб. Уважительными причинами считаются заболевания или увечье гражданина, а также тяжелое состояние здоровья близких родственников (родителей, родных сестер и братьев, бабушки и дедушки или усыновителя) или участие в их похоронах. Эти факты должны подтверждаться документально. К причинам могут отнести и препятствия, возникшие в результате непреодолимой силы.
Закон об электронных повестках
11 апреля Госдума приняла сразу в трех чтениях поправки о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат. 12 апреля закон получил одобрение Совфеда, а через два дня его подписал президент России.
Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России. Также в случае неявки может грозить запрет на государственную регистрацию в качестве ИП, лишение возможности управлять транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью и др. Кроме того, поправки разрешают совершеннолетним заключать контракт на службу в армии сразу после окончания школы.
Обновленные правила получения повесток для явки в военкоматы коснутся не только срочников, но и всех военнообязанных, подчеркнул председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. На текущий весенний призыв поправки распространяться не будут.
Также предлагается установить штраф от 10 000 руб. до 20 000 руб. если гражданин не оповестит военкомат об изменении ряда своих личных данных. В частности, семейного положения, образования, места работы, переезда или сведений о выезде из России на срок более шести месяцев. Сейчас размер штрафа составляет до 3000 руб.
Предлагается увеличить штрафы за уклонение от медицинского обследования – с 3000 руб. – до 25 000 руб. Если гражданин умышленно повредит или потеряет документы воинского учета, то штраф может грозить до 25 000 тыс. руб. Также поправки предусматривают и увеличение размера санкций за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей – для граждан до 25 000 руб. вместо 500 руб., для должностных лиц – до 50 000 руб. вместо 1000 руб., для юрлиц – до 400 000 руб. вместо 20 000 руб. Если будут не исполнены обязанности по поставкам техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации, штраф для должностных лиц может составить 80 000 руб., для юридических – до 500 000 руб.
В случае неисполнения своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, организациям может грозить штраф до 500 тыс. руб., а должностным лицам до 80 000 руб. Такие изменения предлагается внести ст. 19.38 «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». Юридическим лицам также может грозить штраф до 400 000 руб., а должностным лицам – до 50 000 руб. за непредоставление в военкоматы списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет.