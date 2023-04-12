Как Совет Федерации одобрял закон о едином реестре воинского учета

«Вы посмотрите, какая там дисциплина. Там, если ты не служил в армии, ты вообще неполноценный гражданин. И там молодые люди рвутся, и мужчины, и женщины. А у нас еще не все уточнено, и вот эти новые вызовы, они просто вскрыли это», – сказала Матвиенко. На этом месте ее прервал председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, обвинив в нарушении регламента. «Я с глубоким уважением отношусь ко всем сенаторам. Но, если вы помните, не первый раз сенатор Нарусова нарушает порядок обсуждения вопроса и пользуется кнопкой обсуждения не по назначению. Если будет так и продолжаться, я буду ставить вопрос о лишении права голоса сенатора, нарушающего соответствующие нормы регламента», – пригрозил Тимченко. Матвиенко предложила ему «попить чай с Людмилой Борисовной».