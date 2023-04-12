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Как Совет Федерации одобрял закон о едином реестре воинского учета

Против электронных повесток проголосовала только Людмила Нарусова
Александр Тихонов
council.gov.ru

Совет Федерации (СФ) одобрил принятый накануне Госдумой во втором и третьем чтениях закон о создании новой системы цифрового учета военнообязанных, предусматривающей в том числе рассылку повесток в электронном виде. Перед рассмотрением документа председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заметила, что инициатива вызвала «много бурных комментариев в интернете». По ее словам, ошибкой законодателя было то, что прежде «мы не смогли обеспечить должную информированность наших граждан».

Матвиенко отказалась считать инициативу «спонтанной» и «срочно принятой». «Необходимость в нем (в законе. – “Ведомости”) назрела давно. Военкоматы оставались одной из немногих структур, не охваченных цифровизацией. Министерство обороны уже несколько лет вело работу по формированию электронной системы воинского учета с привязкой к “Госуслугам”, и после начала специальной военной операции стало очевидно, что эту работу надо ускорить, надо ее срочно завершить», – заявила председатель СФ.

По оценке Матвиенко, предлагаемые поправки, которые, в частности, предусматривают ряд запретов как для получивших повестки (им нельзя будет выезжать из России), так и для проигнорировавших их без уважительной причины (они не смогут регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, распоряжаться своей недвижимостью и водить автомобиль), «значительно упрощают постановку на воинский учет» и являются элементом «гуманизации» системы, «чтобы не допускать до крайних мер» (привлечения к уголовной ответственности).

«Поправки позволят обеспечить прозрачность процесса воинского учета, снизить нагрузку на сотрудников военкоматов, а также минимизировать визиты граждан в военкомат», – сказала председатель СФ. При этом она повторила, что «все это надо разъяснять нашим гражданам простым языком, не поддаваться на провокации, которые сейчас тиражируются, не пугать людей». Поправки, по ее словам, «дополняют каналы информирования граждан о выданных повестках», а кардинально якобы ничего не меняется. 

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Закон вызвал ряд вопросов у члена комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмилы Нарусовой. Сперва она поинтересовалась, почему под поправками, предполагающими «серьезное ограничение прав граждан, а именно касательно и имущества, и выезда, и управления транспортным средством», отсутствует заключение уполномоченного по правам человека. Председатель ее комитета Андрей Клишас ответил, что это не предусмотрено регламентом Совфеда. Тогда Нарусова вспомнила цитату бывшего премьера РФ Виктора Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». 

«Потому что, с одной стороны, облегчение реестра военнослужащих, подлежащих призыву или мобилизации, – понятно, это нужно делать. Но, как всегда, эти меры, которые направлены на ограничение прав, они никак не состыкуются с уже имеющимися законами, я уж не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и право гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда», – заявила Нарусова. Кроме того, она обратила внимание на случаи, когда человек живет не по месту регистрации и не имеет доступа в интернет. «Не надо думать, что весь контингент живет в Петербурге, Москве или городах-миллионниках», – отметила сенатор, отметив, что все понимают цель закона.

«Ни на что этот закон не направлен, существующие нормы дополняются современными возможностями», – заявила председатель СФ. Нарусова заявила, что ограничение прав граждан возможно только «в случае объявления войны или введения военного положения». «В настоящее время ни того, ни другого, слава богу, в нашей стране нет», – заметила сенатор. Председатель СФ в свою очередь заявила, что «это не пожизненное ограничение». «Если два раза человек не выполнил свой конституционный долг, не явился в военкомат, конечно, его в таком случае предупреждают как незаконопослушного гражданина. Придет, объяснится, тема будет закрыта», – заявила председатель СФ и привела в пример Израиль.

«Вы посмотрите, какая там дисциплина. Там, если ты не служил в армии, ты вообще неполноценный гражданин. И там молодые люди рвутся, и мужчины, и женщины. А у нас еще не все уточнено, и вот эти новые вызовы, они просто вскрыли это», – сказала Матвиенко. На этом месте ее прервал председатель комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, обвинив в нарушении регламента. «Я с глубоким уважением отношусь ко всем сенаторам. Но, если вы помните, не первый раз сенатор Нарусова нарушает порядок обсуждения вопроса и пользуется кнопкой обсуждения не по назначению. Если будет так и продолжаться, я буду ставить вопрос о лишении права голоса сенатора, нарушающего соответствующие нормы регламента», – пригрозил Тимченко. Матвиенко предложила ему «попить чай с Людмилой Борисовной».

Поправки были приняты 163 голосами «за». Против проголосовал один сенатор, воздержавшихся не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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