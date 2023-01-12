Кремль: Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Кремль: Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возрастаЭто решение может быть законодательно оформлено в 2023 году
Президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею повысить призывной возраст, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.
На брифинге представителя Кремля попросили объяснить, зачем может понадобиться повышение призывного возраста во время уже ближайшего весеннего призыва, которое ранее допустили в Госдуме.
«Аргументация должна быть представлена Министерством обороны. В данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально действительно эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — тут в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны», – рассказал он.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе призывного возраста. По его словам, первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход произойдет в течение одного-трех лет.
После этого замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин не исключил, что норма о повышении призывного возраста до 21 года может начать действовать уже в 2023 г.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Путин тогда поддержал эти изменения.
Согласно действующем законодательству, призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными. Весенний призыв должен продлиться с 1 апреля по 15 июля.