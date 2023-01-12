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Кремль: Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Это решение может быть законодательно оформлено в 2023 году
Денис Куренев
Денис Абрамов / Ведомости

Президент РФ Владимир Путин концептуально поддержал идею повысить призывной возраст, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

На брифинге представителя Кремля попросили объяснить, зачем может понадобиться повышение призывного возраста во время уже ближайшего весеннего призыва, которое ранее допустили в Госдуме.

«Аргументация должна быть представлена Министерством обороны. В данном случае это исключительно прерогатива Министерства обороны. Концептуально действительно эта идея была поддержана главой государства, но детали, оформление этой идеи — тут в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от Министерства обороны», – рассказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе призывного возраста. По его словам, первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход произойдет в течение одного-трех лет.

После этого замглавы комитета ГД по обороне Юрий Швыткин не исключил, что норма о повышении призывного возраста до 21 года может начать действовать уже в 2023 г.

Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Путин тогда поддержал эти изменения.

Согласно действующем законодательству, призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными. Весенний призыв должен продлиться с 1 апреля по 15 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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