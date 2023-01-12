В Госдуме не исключили изменения призывного возраста в 2023 году

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе призывного возраста. По его словам, первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход произойдет в течение одного-трех лет.