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В Госдуме не исключили изменения призывного возраста в 2023 году

Ведомости

Норма о повышении призывного возраста до 21 года может начать действовать уже в 2023 г., заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин, передают «РИА Новости».

«Я думаю, что да. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году», — заявил Швыткин.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе призывного возраста. По его словам, первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход произойдет в течение одного-трех лет.

Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.

Согласно действующем законодательству, призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными. Весенний призыв должен продлиться с 1 апреля по 15 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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