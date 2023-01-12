В Госдуме не исключили изменения призывного возраста в 2023 году
Норма о повышении призывного возраста до 21 года может начать действовать уже в 2023 г., заявил заместитель главы комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин, передают «РИА Новости».
«Я думаю, что да. Не исключаю этого. Нам нужно сначала принять законодательную базу, и не исключаю, что это может произойти уже в этом году», — заявил Швыткин.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе призывного возраста. По его словам, первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход произойдет в течение одного-трех лет.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.
Согласно действующем законодательству, призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными. Весенний призыв должен продлиться с 1 апреля по 15 июля.