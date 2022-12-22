Повышение призывного возраста не отменит отсрочку для студентов
Увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года не предполагает отмену отсрочки от службы в армии для студентов, она будет сохранена, заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.
«Отсрочка [для студентов] все равно остается, конечно, этого никто не менял», — сказал он (цитата по ТАСС).
Глава комитет Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее поддержал идею увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, эта инициатива может быть реализована уже в следующем году через изменения в законодательстве.
Накануне, 21 декабря, министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений также увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.
Призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными.