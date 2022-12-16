В Госдуму внесли проект об освобождении имеющих ученую степень от мобилизации

Авторы законопроекта добавили, что в настоящее время число людей, у которых есть ученая степень, составляет около 363 000, больше трети из которых (около 135 000 человек) — мужчины в возрасте до 60 лет, что является незначительным на фоне мобилизационного резерва в 30 млн человек. Вместе с тем эта мера позволит сохранить научно-технический потенциал России.