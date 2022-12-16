В Госдуму внесли проект об освобождении имеющих ученую степень от мобилизации
Депутаты фракции КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, освобождающий имеющих ученую степень от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.
В пояснительной записке уточняется, что этот законопроект призван устранить «противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации». Уточняется, что эта норма не будет распространяться на обладателей ученых степеней в случае объявления полной мобилизации.
Авторы законопроекта добавили, что в настоящее время число людей, у которых есть ученая степень, составляет около 363 000, больше трети из которых (около 135 000 человек) — мужчины в возрасте до 60 лет, что является незначительным на фоне мобилизационного резерва в 30 млн человек. Вместе с тем эта мера позволит сохранить научно-технический потенциал России.
6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.