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В Госдуму внесли проект об освобождении имеющих ученую степень от мобилизации

Ведомости

Депутаты фракции КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, освобождающий имеющих ученую степень от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

В пояснительной записке уточняется, что этот законопроект призван устранить «противоречие между федеральными законами и закрепить право граждан, имеющих ученые степени, на освобождение от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации». Уточняется, что эта норма не будет распространяться на обладателей ученых степеней в случае объявления полной мобилизации. 

Авторы законопроекта добавили, что в настоящее время число людей, у которых есть ученая степень, составляет около 363 000, больше трети из которых (около 135 000 человек) — мужчины в возрасте до 60 лет, что является незначительным на фоне мобилизационного резерва в 30 млн человек. Вместе с тем эта мера позволит сохранить научно-технический потенциал России. 

6 октября президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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