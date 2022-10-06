Путин подписал указ об изменении предоставления отсрочки от мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в правовую базу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, передает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, отсрочке от воинской службы подлежат граждане, получающие образование соответствующего уровня впервые, студенты очной и очно-заочной формы обучения. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты, те, кто учится в вечернее время, а также студенты духовных образовательных организаций.
Президент сообщил о подписании соответствующего указа накануне, 5 октября. Он отметил, что изначально Минобороны не внесло несколько категорий граждан, которые не нужно призывать в рамках частичной мобилизации, из-за чего сейчас «приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы».
Указ вступил в силу 5 октября, он распространяется на все правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г., когда начались мобилизационные мероприятия во всех регионах России. Тогда Путин сообщил, что Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса