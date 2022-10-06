Путин подписал указ об изменении предоставления отсрочки от мобилизации

Указ вступил в силу 5 октября, он распространяется на все правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 г., когда начались мобилизационные мероприятия во всех регионах России. Тогда Путин сообщил, что Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.