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Путин дал отсрочку от мобилизации аспирантам и студентам-вечерникам

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учится в вечернее время, об этом он сообщил в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли. Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде. <...> Приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — сказал Путин.

Он также отметил, что отсрочка от воинской службы предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые. 

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Текст указа пока не опубликован. Глава государства отметил, что документ вступил в силу сегодня, 5 октября. «Думаю, что с выходом этого указа сегодня проблема, которую вы затронули, будет закрыта», — подытожил Путин. 

Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. 

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом призыв не будет распространяться на студентов, подчеркнул Шойгу.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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