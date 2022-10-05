Путин дал отсрочку от мобилизации аспирантам и студентам-вечерникам
Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учится в вечернее время, об этом он сообщил в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«Изначально Министерство обороны доложило, что целый ряд категорий наших граждан нет необходимости призывать в рамках мобилизации, их перечислили, но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли. Поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде. <...> Приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы», — сказал Путин.
Он также отметил, что отсрочка от воинской службы предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые.
Текст указа пока не опубликован. Глава государства отметил, что документ вступил в силу сегодня, 5 октября. «Думаю, что с выходом этого указа сегодня проблема, которую вы затронули, будет закрыта», — подытожил Путин.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом призыв не будет распространяться на студентов, подчеркнул Шойгу.
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