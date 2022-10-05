Путин дал отсрочку от мобилизации аспирантам и студентам-вечерникам

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. Призываться не будут студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учится в вечернее время, об этом он сообщил в ходе встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».