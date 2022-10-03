На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при мобилизации

Ранее на совещании с членами Совета безопасности Путин потребовал исправить ошибки, допущенные во время проведения частичной мобилизации. По его словам, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.