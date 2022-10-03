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На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при мобилизации

Ведомости

На сайте «Госуслуг» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации в России.

Услуга называется «обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации». Уточняется, что заявление может подать и мобилизованный, и другой человек, оно будет передано в военный комиссариат региона. Для подачи заявления необходимы данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.

27 сентября на «Госуслугах» появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Уточнялось, что заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После объявления частичной мобилизации в соцсетях и СМИ начали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.

Ранее на совещании с членами Совета безопасности Путин потребовал исправить ошибки, допущенные во время проведения частичной мобилизации. По его словам, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.

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Ранее по теме: Путин потребовал исправить ошибки при частичной мобилизации

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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