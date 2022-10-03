На «Госуслугах» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при мобилизации
На сайте «Госуслуг» появилась форма для подачи жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации в России.
Услуга называется «обжалование решения по призыву в рамках частичной мобилизации». Уточняется, что заявление может подать и мобилизованный, и другой человек, оно будет передано в военный комиссариат региона. Для подачи заявления необходимы данные повестки и документы, подтверждающие наличие основания для отсрочки.
27 сентября на «Госуслугах» появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации. Уточнялось, что заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
После объявления частичной мобилизации в соцсетях и СМИ начали появляться сообщения о том, что в военкоматы, вопреки официальной информации, вызывались люди, которые не подходят под критерии, обозначенные руководством страны и Минобороны.
Ранее на совещании с членами Совета безопасности Путин потребовал исправить ошибки, допущенные во время проведения частичной мобилизации. По его словам, необходимо разбираться в каждом случае отдельно, а если допущена ошибка, ее нужно исправить — вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания.