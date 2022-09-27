На «Госуслугах» запустили форму для получения IT-специалистами отсрочки от призыва
На портале «Госуслуги» появилась форма подачи заявления для получения специалистами в области IT и связи отсрочки от частичной мобилизации, сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале, опубликовав инструкцию для подачи.
«Минцифры открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний», — говорится в сообщении.
Заявление может подать сам сотрудник, но к нему надо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. После заполнения формы необходимо отправить документ через запущенный сервис на Госуслугах. В ведомстве отмечают, что он должен быть обязательно подписан гендиректором, иначе придет отказ.
Кроме того, нужны сведения о воинском учете (вид документа, его серия и номер, воинское звание и должность и т. д.), информация о высшем образовании (наименование вуза, специальность, серия и номер диплома и другие документы).
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
В пятницу, 23 сентября, Минобороны распространило сообщение, что от призыва по мобилизации освободят сотрудников отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы. В частности, это касается сотрудников IT-сферы, операторов связи, федеральных системообразующих СМИ и крупных банков.
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