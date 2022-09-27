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Занимающихся восстановлением Донбасса строителей могут освободить от мобилизации

Ведомости

Российским строителям, занятым сейчас на работах по восстановлению освобожденных территорий, в том числе в ДНР и ЛНР, могут предоставить отсрочку от частичной мобилизации, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в комментарии ТАСС.

«Мы рассматриваем сейчас вопрос квот [на отсрочку от частичной мобилизации] для тех строителей, которые работают на новых территориях... Сейчас с Минобороны обсуждаем», – рассказал он.

Многие работающие сейчас в Донбассе строители строят рядом с зоной боевых действий, также подвергая себя опасности, пояснил вице-премьер. Сейчас на новых территориях работают 32 000 строителей, привлечь в Донбасс дополнительно планируется еще 30 000 человек, добавил Хуснуллин.

Представители агропромышленного комплекса и строительной индустрии направили письма Минсельхозу и Хуснуллину с просьбой предоставить сотрудникам отраслей отсрочку от воинской службы в рамках частичной мобилизации, писал ранее «Коммерсантъ». По мнению Национального объединения производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ), призыв высококвалифицированных сотрудников приведет к производственным сбоям, в том числе в работе системообразующих предприятий.

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21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России, которая коснется 300 000 человек.

После этого ряд отраслей подготовили обращение о предоставлении брони своим сотрудникам. В частности, с аналогичной просьбой к правительству обратились уже агропроизводители, представители строительной индустрии, производители электроники, а также Минтранс.

После начала частичной мобилизации Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных