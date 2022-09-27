Занимающихся восстановлением Донбасса строителей могут освободить от мобилизации
Российским строителям, занятым сейчас на работах по восстановлению освобожденных территорий, в том числе в ДНР и ЛНР, могут предоставить отсрочку от частичной мобилизации, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в комментарии ТАСС.
«Мы рассматриваем сейчас вопрос квот [на отсрочку от частичной мобилизации] для тех строителей, которые работают на новых территориях... Сейчас с Минобороны обсуждаем», – рассказал он.
Многие работающие сейчас в Донбассе строители строят рядом с зоной боевых действий, также подвергая себя опасности, пояснил вице-премьер. Сейчас на новых территориях работают 32 000 строителей, привлечь в Донбасс дополнительно планируется еще 30 000 человек, добавил Хуснуллин.
Представители агропромышленного комплекса и строительной индустрии направили письма Минсельхозу и Хуснуллину с просьбой предоставить сотрудникам отраслей отсрочку от воинской службы в рамках частичной мобилизации, писал ранее «Коммерсантъ». По мнению Национального объединения производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ), призыв высококвалифицированных сотрудников приведет к производственным сбоям, в том числе в работе системообразующих предприятий.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России, которая коснется 300 000 человек.
После этого ряд отраслей подготовили обращение о предоставлении брони своим сотрудникам. В частности, с аналогичной просьбой к правительству обратились уже агропроизводители, представители строительной индустрии, производители электроники, а также Минтранс.
После начала частичной мобилизации Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса