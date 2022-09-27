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Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

Ведомости

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому мобилизованные россияне, а также служащие по контракту смогут получить кредитные каникулы по потребительским займам и ипотеке, следует из данных на сайте законопроектов, рассматриваемых Госдумой.

В пресс-службе ГД пояснили, что такая льгота будет распространяться на кредиты, которые клиент банка взял до призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Кроме того, она будет действовать и в отношении лиц, которые находятся у военнослужащего на иждивении.

Так, заемщик может либо приостановить выплаты по кредиту на период военной службы, либо потребовать уменьшения размера платежей в течение всего льготного периода. Обратиться в банк за льготами по кредиту можно до 31 декабря 2023 г., каникулы предоставят только в том случае, если ранее гражданин не просил отсрочку по данному кредиту.

Уточняется, что обязательства по кредиту будут прекращены, если военнослужащий погибнет в ходе спецоперации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассмотрение законопроекта в окончательном чтении запланировано на 28 сентября.

Не исключено, что в законопроекте появятся изменения. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что кредиты и ипотеки мобилизованных граждан также должны быть списаны, если военнослужащий получит первую группу инвалидности в ходе спецоперации. Депутат уточнил, что пока что этого пункта в законопроекте нет. Списывать кредиты планируют за счет кредитных организаций.

Ранее сегодня Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о трудовых правах работников, отправившихся на военную службу в рамках частичной мобилизации или по контракту.

Согласно документу, если сотрудника призывают на военную службу в рамках частичной мобилизации, работодатель должен приостановить трудовой договор с ним. То же самое касается срочного трудового договора, уточнили в Минтруде. При этом период, пока договор приостановлен, засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по специальности.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 граждан РФ, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных