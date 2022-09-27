Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных

В пресс-службе ГД пояснили, что такая льгота будет распространяться на кредиты, которые клиент банка взял до призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Кроме того, она будет действовать и в отношении лиц, которые находятся у военнослужащего на иждивении.