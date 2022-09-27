РАН начала подготовку обращения об отсрочке для кандидатов и докторов наук
Российская академия наук (РАН) начала готовить обращение в Минобрнауки и Минобороны с просьбой дать отсрочку от воинской службы в рамках частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также аспирантам, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова гендиректора РАН Геннадия Красникова.
«Мы готовим соответствующее обращение в Минобрнауки и Минобороны, чтобы аспирантам, кандидатам и докторам наук была предоставлена бронь в ходе частичной мобилизации», — сказал он.
21 сентября Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, а также жителям Донбасса и подконтрольных России территорий на Украине. В обращении он объявил о поддержке референдумов Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР), Запорожской и Херсонской областей и о начале частичной мобилизации в России.
После этого ряд отраслей подготовили обращение о предоставлении брони своим сотрудникам. В частности, с аналогичной просьбой к правительству обратились уже агропроизводители, представители строительной индустрии, производители электроники, а также Минтранс.
После начала частичной мобилизации Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса