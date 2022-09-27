«Коммерсантъ»: АПК и стройиндустрия попросили отсрочку для сотрудников

Что касается агропроизводителей, то они опасаются, что из-за призыва занятых в отраслях промышленного питомниководства и садоводства работников произойдет срыв уборочной кампании. По мнению председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова, отрасль не сможет быстро компенсировать нехватку опытных специалистов — агрономов, инженеров, специалистов по защите растений, гидротехников. Все это приведет к сбоям в поставках на всех этапах, снижению производства и росту цен в следующем году, написал он в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.