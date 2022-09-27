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«Коммерсантъ»: АПК и стройиндустрия попросили отсрочку для сотрудников

Ведомости

Представители агропромышленного комплекса и строительной индустрии обратились к правительству с просьбой предоставить сотрудникам отраслей отсрочку от воинской службы в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, направленные в Минсельхоз и вице-премьеру Марату Хуснуллину. 

Что касается агропроизводителей, то они опасаются, что из-за призыва занятых в отраслях промышленного питомниководства и садоводства работников произойдет срыв уборочной кампании. По мнению председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова, отрасль не сможет быстро компенсировать нехватку опытных специалистов — агрономов, инженеров, специалистов по защите растений, гидротехников. Все это приведет к сбоям в поставках на всех этапах, снижению производства и росту цен в следующем году, написал он в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. 

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С аналогичными опасениями столкнулись и представители стройиндустрии. По мнению Национального объединения производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ), призыв высококвалифицированных сотрудников также приведет к производственным сбоям, в том числе в работе системообразующих предприятий. Свои мысли представители отрасли изложили в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину. 

Схожее письмо вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову направила и Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). По словам гендиректора АПТС Владислава Ткаченко, в рамках частичной мобилизации призываются «целые цеха предприятия». Это может привести к срыву различных программ, в том числе федеральных по строительству и по газификации регионов. Ткаченко также напомнил, что авария на предприятиях водоснабжения и теплоснабжения в отопительный сезон может привести к остановке функционирования всех систем.

После начала частичной мобилизации Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных