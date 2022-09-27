«Коммерсантъ»: АПК и стройиндустрия попросили отсрочку для сотрудников
Представители агропромышленного комплекса и строительной индустрии обратились к правительству с просьбой предоставить сотрудникам отраслей отсрочку от воинской службы в рамках объявленной в стране частичной мобилизации, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письма, направленные в Минсельхоз и вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Что касается агропроизводителей, то они опасаются, что из-за призыва занятых в отраслях промышленного питомниководства и садоводства работников произойдет срыв уборочной кампании. По мнению председателя Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдына Ширинова, отрасль не сможет быстро компенсировать нехватку опытных специалистов — агрономов, инженеров, специалистов по защите растений, гидротехников. Все это приведет к сбоям в поставках на всех этапах, снижению производства и росту цен в следующем году, написал он в письме главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.
С аналогичными опасениями столкнулись и представители стройиндустрии. По мнению Национального объединения производителей стройматериалов и стройиндустрии (НОПСМ), призыв высококвалифицированных сотрудников также приведет к производственным сбоям, в том числе в работе системообразующих предприятий. Свои мысли представители отрасли изложили в письме вице-премьеру Марату Хуснуллину.
Схожее письмо вице-премьеру — главе Минпромторга Денису Мантурову направила и Ассоциация производителей трубопроводных систем (АПТС). По словам гендиректора АПТС Владислава Ткаченко, в рамках частичной мобилизации призываются «целые цеха предприятия». Это может привести к срыву различных программ, в том числе федеральных по строительству и по газификации регионов. Ткаченко также напомнил, что авария на предприятиях водоснабжения и теплоснабжения в отопительный сезон может привести к остановке функционирования всех систем.
После начала частичной мобилизации Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.
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