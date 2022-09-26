Производители электроники попросили для сотрудников отсрочку от мобилизации

Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники обратились к правительству с просьбой предоставить своим сотрудникам бронь от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) от 23 сентября премьеру Михаилу Мишустину.