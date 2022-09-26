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Производители электроники попросили для сотрудников отсрочку от мобилизации

Ведомости

Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники обратились к правительству с просьбой предоставить своим сотрудникам бронь от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) от 23 сентября премьеру Михаилу Мишустину.

В аппарате премьера получение письма подтвердили. Оно направлено в Минобороны для проработки.

Среди аргументов в пользу этого решения разработчики называют отсутствие у производителей микроэлектроники и вычислительной техники статуса предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), хотя они выполняют госконтракты.

По словам исполнительного директора АРПЭ, сейчас на предприятиях электронной промышленности трудоустроены около 350 000 человек, половина из которых — мужчины, которым уже начали приходить повестки. Выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные последствия, считают другие участники отрасли.

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Покровский предложил определять список предприятий, сотрудники которых могут рассчитывать на бронь, через общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и соответствующие им коды общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).

После начала частичной мобилизации с аналогичной просьбой к Минцифры уже обратились российские IT-компании. На прошлой неделе, 23 сентября, Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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