Производители электроники попросили для сотрудников отсрочку от мобилизации
Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники обратились к правительству с просьбой предоставить своим сотрудникам бронь от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) от 23 сентября премьеру Михаилу Мишустину.
В аппарате премьера получение письма подтвердили. Оно направлено в Минобороны для проработки.
Среди аргументов в пользу этого решения разработчики называют отсутствие у производителей микроэлектроники и вычислительной техники статуса предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), хотя они выполняют госконтракты.
По словам исполнительного директора АРПЭ, сейчас на предприятиях электронной промышленности трудоустроены около 350 000 человек, половина из которых — мужчины, которым уже начали приходить повестки. Выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные последствия, считают другие участники отрасли.
Покровский предложил определять список предприятий, сотрудники которых могут рассчитывать на бронь, через общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) и соответствующие им коды общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД).
После начала частичной мобилизации с аналогичной просьбой к Минцифры уже обратились российские IT-компании. На прошлой неделе, 23 сентября, Минцифры и Минобороны выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации.
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