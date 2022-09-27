«Известия»: Минтранс попросил отсрочку от мобилизации для авиаторов
Министерство транспорта РФ попросило Минобороны предоставить ведущим специалистам гражданской авиации (ГА) — пилотам и инженерам — отсрочку от частичной мобилизации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Минтрансу.
Один из собеседников подтвердил, что Минтранс направил обращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу. Другой источник утверждает, что военное ведомство уже согласилось на бронь для некоторых специальностей гражданской авиации.
Третий собеседник уточнил, что организациям ГА дали поручение подготовить список специальностей, которые не должны призываться в рамках частичной мобилизации. Он допустил, что бронь могут получить пилоты и инженеры, но не, к примеру, бортпроводники.
Источник газеты в одной из крупнейших авиакомпаний России рассказал, что перевозчик намерен отправить письма в областные призывные комиссии с рекомендацией использовать сотрудников именно по рабочим специальностям, а не по военно-учетным.
Ранее в Минтранс с просьбой дать отсрочку всем работникам системообразующих организаций авиации, авиаремонта и авиапрома обратилась профильная авиационная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Там указали на закон «О воинской обязанности...», согласно которому призывать на военные сборы таких сотрудников не должны. По данным ассоциации, работникам авиапредприятий все равно поступают повестки.
Кроме того, частичная мобилизация затронула не только пилотов, но и диспетчеров. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко направил письмо Шойгу, в котором сообщил, что из Магаданского регионального центра организации воздушного движения за первые два дня мобилизации призвали 15 сотрудников, повестки пришли еще 21.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Призыв затронет 300 000 россиян, которые состоят в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Ранее отсрочку от частичной мобилизации получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи. В перечень вошли математика, физика, ядерная энергетика, лингвистика, журналистика, архитектура, дизайн и др.
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