Минцифры предложило распространить отсрочку от мобилизации на учителей информатики
Минцифры предложило расширить перечень специальностей, которым полагается отсрочка от воинской службы в рамках частичной мобилизации. В частности, «бронь» должна быть распространена на учителей информатики в школах и преподавателей цифровых дисциплин в вузах, об этом в ходе вебинара с представителями IТ-отрасли сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Есть две категории, по которым мы отдельно сейчас работаем, — это учителя информатики в школах. <...> То же касается преподавателей цифровых дисциплин для вузов. <...> Мы свои предложения внесли, ждем результатов рассмотрения», — сказал он (цит. по ТАСС). Шадаев также отметил, что список специальностей будет расширен в ближайшее время.
По его словам, именно на преподавателях цифровых дисциплин, как правило, лежит осуществление функционирования IT-инфраструктуры учебных заведений. «Школы у нас сейчас в достаточной степени цифровые. Если не будет учителей информатики, то, во-первых, с информатикой могут быть проблемы. Во-вторых, там может что-то перестать работать», — пояснил министр.
Накануне, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для дополнительных категорий учащихся. В частности, призыву не будут подлежать студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, аспиранты и те, кто учится в вечернее время. Помимо этого, требования частичной мобилизации также не распространяются на получающих образование соответствующего уровня впервые.
Мобилизационные мероприятия во всех регионах России начались 21 сентября после того, как глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о частичной мобилизации в стране. По словам Путина, Вооруженные силы России сейчас действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек.
Позже Минобороны и Минцифры выпустили разъяснения, согласно которым IT-специалисты, сотрудники телекоммуникационной отрасли и СМИ, которые получили профильное высшее образование, не подлежат частичной мобилизации. Всего отсрочку получили работники 195 специальностей аккредитованных IT-компаний и операторов связи.
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