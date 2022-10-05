Число вакансий для медиков выросло в конце сентября

Число вакансий для медиков выросло в конце сентябряЭксперты связывают это с традиционными сезонными колебаниями рынка и миграцией
С 21 по 30 сентября число объявлений о поиске врачей, медперсонала, провизоров и др. увеличилось в 2,5 раза по сравнению со средними показателями за этот же период трех летних месяцев. Это следует из исследования сервиса по поиску работы HeadHunter (есть в распоряжении «Ведомостей»). Количество открытых вакансий в этой сфере, размещенных сервисом, к началу октября составило 16 810. Количество мест работы только для медперсонала за этот период выросло в 2,5 раза до 9252. При этом работодатели в 2,4 раза чаще по сравнению с летними месяцами готовы принять на работу специалистов с небольшим опытом, сказал представитель HeadHunter.
Еще один крупный сервис – SuperJob с 21 по 28 сентября также зафиксировал увеличение количества вакансий для врачей в коммерческих клиниках: на 10% по сравнению со средними аналогичными показателями последних трех месяцев, а среднего и младшего медперсонала – на 12%. При этом абсолютных цифр представитель SuperJob не предоставил. Представители «Работа.ру», еще одного из основных игроков в этой отрасли, роста числа медицинских вакансий на своем сервисе не зафиксировали.