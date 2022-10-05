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Число вакансий для медиков выросло в конце сентября

Эксперты связывают это с традиционными сезонными колебаниями рынка и миграцией
Анна Киселева Валерия Мишина
Всплеск вакансий был и в пандемию – тогда резко возросло количество объявлений о приеме на работу медперсонала / Андрей Гордеев / Ведомости

С 21 по 30 сентября число объявлений о поиске врачей, медперсонала, провизоров и др. увеличилось в 2,5 раза по сравнению со средними показателями за этот же период трех летних месяцев. Это следует из исследования сервиса по поиску работы HeadHunter (есть в распоряжении «Ведомостей»). Количество открытых вакансий в этой сфере, размещенных сервисом, к началу октября составило 16 810. Количество мест работы только для медперсонала за этот период выросло в 2,5 раза до 9252. При этом работодатели в 2,4 раза чаще по сравнению с летними месяцами готовы принять на работу специалистов с небольшим опытом, сказал представитель HeadHunter.

Еще один крупный сервис – SuperJob с 21 по 28 сентября также зафиксировал увеличение количества вакансий для врачей в коммерческих клиниках: на 10% по сравнению со средними аналогичными показателями последних трех месяцев, а среднего и младшего медперсонала – на 12%. При этом абсолютных цифр представитель SuperJob не предоставил. Представители «Работа.ру», еще одного из основных игроков в этой отрасли, роста числа медицинских вакансий на своем сервисе не зафиксировали.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных