В Госдуме поддержали увеличение призывного возраста с 18 до 21 года

«Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от Министерства обороны по этому вопросу. <...> Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — сказал он.