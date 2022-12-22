В Госдуме поддержали увеличение призывного возраста с 18 до 21 года
Комитет Госдумы по обороне поддержал идею увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, эта инициатива может быть реализована уже в следующем году через изменения в законодательстве, сообщил глава комитета Андрей Картаполов, передает ТАСС.
«Это в любом случае может быть реализовано только через законы, надо вносить изменения в законодательство, мы готовы к этой работе. Ждем официальных предложений от Министерства обороны по этому вопросу. <...> Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано», — сказал он.
Накануне, 21 декабря, министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России предложил поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет. Помимо этого, среди его предложений также увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.
Призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными.
В мае Путин подписал закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения первого контракта на военную службу. До этого действовало ограничение — с 18 до 40 лет для российских граждан и с 18 до 30 лет – для иностранных.