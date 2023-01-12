В Госдуме допустили повышение призывного возраста до 30 лет с весны
Весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе призывного возраста. Об этом в разговоре с «Парламентской газетой» сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием», — сказал он.
По словам Картаполова, первое время призыв будет идти по смешанному типу, то есть ему будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Полный переход произойдет в течение одного-трех лет.
Поэтапно увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный — с 27 до 30 лет предложил министр обороны Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России 21 декабря. Он также призвал увеличить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. Президент России Владимир Путин поддержал эти изменения.
После этого вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев подчеркнул, что повышение призывного возраста никак не скажется на студентах, у них останется право на отсрочку.
Согласно действующем законодательству, призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными. Весенний призыв должен продлиться с 1 апреля по 15 июля.