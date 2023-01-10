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Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов в ближайшее время

Ведомости

Работу военкоматов предстоит модернизировать в ближайшее время. В частности, нужно провести цифровизацию баз данных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов», — сказал он (цитата по ТАСС). 

Шойгу пояснил, что речь идет о цифровизации баз данных и обновлении системы организации гражданской и территориальной обороны. Кроме того, предстоит наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также с промышленными предприятиями, добавил министр.

Рассказывая о планах оборонного ведомства на 2023 год, Шойгу заявил, что Минобороны собирается расширить арсенал современных ударных средств Вооруженных сил РФ. Также стоит задача доработать снаряжение и экипировку военных «до самого высокого уровня», подчеркнул он.

21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин напомнил, что проведение частичной мобилизации в России осенью 2022 г. выявило некоторые проблемы, в связи с этим он призвал изменить систему военкоматов.

Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября прошлого года. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам российского президента, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев.

Вместе с тем во время мобилизационных мероприятий от граждан поступало много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. В конце сентября Путин потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь». После этого в Кремле сообщили, что меры по совершенствованию системы принимаются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных