Шойгу анонсировал модернизацию военкоматов в ближайшее время
Работу военкоматов предстоит модернизировать в ближайшее время. В частности, нужно провести цифровизацию баз данных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«В ближайшее время предстоит модернизировать работу военных комиссариатов», — сказал он (цитата по ТАСС).
Шойгу пояснил, что речь идет о цифровизации баз данных и обновлении системы организации гражданской и территориальной обороны. Кроме того, предстоит наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также с промышленными предприятиями, добавил министр.
Рассказывая о планах оборонного ведомства на 2023 год, Шойгу заявил, что Минобороны собирается расширить арсенал современных ударных средств Вооруженных сил РФ. Также стоит задача доработать снаряжение и экипировку военных «до самого высокого уровня», подчеркнул он.
21 декабря 2022 г. на расширенном заседании коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин напомнил, что проведение частичной мобилизации в России осенью 2022 г. выявило некоторые проблемы, в связи с этим он призвал изменить систему военкоматов.
Частичная мобилизация шла в России с 21 сентября по 31 октября прошлого года. Минобороны сообщало о планах призвать 300 000 военнослужащих, однако, по словам российского президента, было мобилизовано 318 000 человек, поскольку отправиться в зону боевых действий захотели большое количество добровольцев.
Вместе с тем во время мобилизационных мероприятий от граждан поступало много сообщений об организации призыва, качестве снабжения и бытовых условиях. В конце сентября Путин потребовал «исправить все ошибки и не допускать их впредь». После этого в Кремле сообщили, что меры по совершенствованию системы принимаются.