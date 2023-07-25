ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела в отношении социолога Кагарлицкого
В отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову сообщает ТАСС.
Кузнецова рассказала агентству, что расследованием уголовного дела занимается Федеральная служба безопасности (ФСБ). Сама адвокат представляет интересы психолога Александра Арчагова, у которого сегодня в рамках этого дела прошли обыски. Другие подробности уголовного дела не сообщаются.
Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания). В реестр иноагентов был включен в мае 2023 г.
В мае уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении актера Алексея Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1 млн руб. или же лишение свободы от пяти до семи лет.