ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела в отношении социолога Кагарлицкого

В мае уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении актера Алексея Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1 млн руб. или же лишение свободы от пяти до семи лет.