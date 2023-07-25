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ТАСС узнал о возбуждении уголовного дела в отношении социолога Кагарлицкого

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В отношении социолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Об этом со ссылкой на адвоката Юлию Кузнецову сообщает ТАСС.

Кузнецова рассказала агентству, что расследованием уголовного дела занимается Федеральная служба безопасности (ФСБ). Сама адвокат представляет интересы психолога Александра Арчагова, у которого сегодня в рамках этого дела прошли обыски. Другие подробности уголовного дела не сообщаются.

Кагарлицкий родился в 1958 г. в Москве. Является преподавателем Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки»). В 90-е был депутатом Московского горсовета. Является лауреатом Дейчеровской мемориальной премии 1988 (Великобритания). В реестр иноагентов был включен в мае 2023 г.

В мае уголовное дело об оправдании терроризма было возбуждено в отношении актера Алексея Панина за оправдание теракта на Крымском мосту. Следственный комитет возбудил дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма). Наказание по этой статье предусматривает штраф до 1 млн руб. или же лишение свободы от пяти до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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