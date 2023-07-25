В каждом районе Москве планируют создать открытые бассейны с подогревом
Правительство Москвы планирует построить бассейны с подогревом на открытом воздухе в каждом районе города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа Москвы.
«Мы сейчас задумали такую историю: сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и в парках. <...> Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в следующем году около десяти таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать это, чтобы переплюнуть Сочи», – сказал он.
Собянин также отметил, что правительство Москвы планирует изучить места вдоль реки, где можно оборудовать пляжи для купания.
Мэр Москвы также напомнил, что в этом году была расширена зона отдыха на Северном речном вокзале и был открыт пляжный комплекс рядом с парком развлечений «Остров мечты». По словам Собянина, на пляже в Нагатинской пойме могут отдыхать около 30 000 человек.
Сейчас в Москве есть открытые бассейны в районе станций метро «Лужники», «Парк культуры», «Сокольники», «ЗИЛ», а также на Северном речном вокзале. Помимо этого в середине июня Роспотребнадзор одобрил десять мест для купания в Москве, к ним относятся в том числе Мещерский пляж и пляж «Динамо», а также зоны отдыха в Тропарево, Серебряном Бору - 2 и 3.