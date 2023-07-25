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Общество

В каждом районе Москве планируют создать открытые бассейны с подогревом

Ведомости

Правительство Москвы планирует построить бассейны с подогревом на открытом воздухе в каждом районе города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа Москвы. 

«Мы сейчас задумали такую историю: сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и в парках. <...> Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в следующем году около десяти таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать это, чтобы переплюнуть Сочи», – сказал он. 

Собянин также отметил, что правительство Москвы планирует изучить места вдоль реки, где можно оборудовать пляжи для купания. 

Мэр Москвы также напомнил, что в этом году была расширена зона отдыха на Северном речном вокзале и был открыт пляжный комплекс рядом с парком развлечений «Остров мечты». По словам Собянина, на пляже в Нагатинской пойме могут отдыхать около 30 000 человек. 

Сейчас в Москве есть открытые бассейны в районе станций метро «Лужники», «Парк культуры», «Сокольники», «ЗИЛ», а также на Северном речном вокзале. Помимо этого в середине июня Роспотребнадзор одобрил десять мест для купания в Москве, к ним относятся в том числе Мещерский пляж и пляж «Динамо», а также зоны отдыха в Тропарево, Серебряном Бору - 2 и 3.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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