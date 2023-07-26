СМИ: у посла России в Замбии в Санкт-Петербурге украли 400 000 рублей

По информации портала, инцидент произошел в одном из гипермаркетов на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. 52-летний мужчина незаметно украл у него барсетку, в которой находились около 230 000 руб. и $1500. После обнаружения пропажи посол сразу обратился в полицию, пишет «Рен ТВ».