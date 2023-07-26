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СМИ: у посла России в Замбии в Санкт-Петербурге украли 400 000 рублей

Ведомости

В Санкт-Петербурге задержали вора, который украл у посла России в Замбии Азима Ярахмедова барсетку с документами и 400 000 руб., передает телеканал 78.ru.

По информации портала, инцидент произошел в одном из гипермаркетов на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. 52-летний мужчина незаметно украл у него барсетку, в которой находились около 230 000 руб. и $1500. После обнаружения пропажи посол сразу обратился в полицию, пишет «Рен ТВ».

Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Мужчину задержали 25 июля, он уже дал признательные показания.

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В Санкт-Петербурге 27–28 июля пройдет саммит «Россия – Африка», на который приедут делегации 49 африканских стран, в том числе 17 африканских лидеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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