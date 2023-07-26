СМИ: у посла России в Замбии в Санкт-Петербурге украли 400 000 рублей
В Санкт-Петербурге задержали вора, который украл у посла России в Замбии Азима Ярахмедова барсетку с документами и 400 000 руб., передает телеканал 78.ru.
По информации портала, инцидент произошел в одном из гипермаркетов на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. 52-летний мужчина незаметно украл у него барсетку, в которой находились около 230 000 руб. и $1500. После обнаружения пропажи посол сразу обратился в полицию, пишет «Рен ТВ».
Как пишет «Фонтанка», инцидент произошел в понедельник, 24 июля. Мужчину задержали 25 июля, он уже дал признательные показания.
В Санкт-Петербурге 27–28 июля пройдет саммит «Россия – Африка», на который приедут делегации 49 африканских стран, в том числе 17 африканских лидеров.