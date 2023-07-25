Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на саммите Россия – Африка

Саммиту будет предшествовать 27 июля экономический и гуманитарный форум, сказал Ушаков. «Этот форум объединит и глав государств, и руководителей делегаций, и руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей различных государственных структур, СМИ, гражданского общества, ученых, экспертов и т. д. Где-то несколько тысяч участников приглашены – предприниматели, которые в основном представляют такие сектора экономики, как промышленность, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – сказал Ушаков. Этот форум состоит из различных круглых столов, заседаний, где будут участвовать представители госструктур, предприниматели и эксперты, добавил он. «С этого начнется день 27 июля. А потом по примеру сочинского саммита днем 27 июля Путин проведет рабочий завтрак с руководителями региональных организаций африканских стран», – сказал Ушаков.