Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на саммите Россия – Африка

Юрий Ушаков рассказал о графике Владимира Путина на саммите Россия – АфрикаНа форум приедут представители 49 стран, в том числе главы 17 африканских государств
Помощник президента Юрий Ушаков рассказал журналистам о графике президента во время саммита Россия – Африка в Санкт-Петербурге, а также о встречах Владимира Путина с лидерами африканских стран. «Несмотря на противодействие западных стран, несмотря на оказываемое давление, очень жесткое порой, все-таки нам удается провести в этой обстановке второй саммит Россия – Африка. И конечно, участие африканцев подтверждает их стремление к укреплению связей с нашей страной, несмотря ни на какие обстоятельства», – сказал Ушаков.
По его словам, свое участие в саммите подтвердили делегации 49 из 54 стран. Причем больше половины из них (27) будут представлены на уровне первых и вторых лиц, сказал он. «Ожидаются 17 глав государств, пять вице-президентов, четыре главы правительства, один глава парламента – это 27 стран. Еще 17 государств представлены заместителями председателей правительств и министрами, в основном министрами иностранных дел. И пять стран будут представлены на посольском уровне», – сказал Ушаков.
Ушаков подчеркнул важность того, что на саммите будут присутствовать «буквально все руководители ведущих региональных организаций Африки» – это Африканский союз, Восточно-Африканское сообщество, Межправительственная организация по развитию, «Новое партнерство для развития Африки», «Общий рынок Восточной и Южной Африки», «Сообщество развития Юга Африки», Экономическое сообщество государств Центральной Африки, Экономическое сообщество западноафриканских стран, Союз арабского Магриба, Африканский экспортно-импортный банк и т. д. «То есть все ключевые организации, которые работают на Африканском континенте», – добавил Ушаков.
Основные мероприятия саммита
«Конечно, главное мероприятие – это сам саммит, он состоится 28 июля. Девиз второго саммита – «За мир, безопасность и развитие». Он повторяет девиз сочинского форума [Россия – Африка 2019 г.]», – сказал Ушаков. Основная идея саммита заключается в «содействии расширению российско-африканского сотрудничества по всем направлениям, в укреплении суверенитета африканских государств во всех измерениях и отношений России и Африки в нынешней турбулентной международной обстановке».
По словам Ушакова, саммит будет из двух частей. Он отметил, что 28 июля пройдет пленарное заседание. «С утра выступит наш президент и выступят все главы государств. На первом пленарном заседании будут 17 глав государств плюс Путин. После этого состоится второе пленарное заседание. Оно будет проведено в формате рабочего завтрака. Здесь слово будут брать делегации, которые представлены на более низком уровне: вице-президенты, министры и т. д.», – сказал Ушаков.
«Наш президент выступит с большим заявлением, даст оценку современному состоянию системы международных отношений, в том числе в формировании нового мирового порядка, в основе которого находится принцип многополярности и равенства всех независимых государств», – сказал Ушаков. Основное внимание будет уделено дальнейшему развитию отношений между странами Африки и Россией, с упором на российское содействие для суверенного развития африканцев, обеспечения справедливого доступа к продовольствию, удобрениям, современным технологиям и энергоресурсам. «Будут озвучены некоторые наши инициативы в этой сфере», – сказал Ушаков.
По окончании саммита планируется принять итоговую декларацию, в которой будут зафиксированы и согласованы подходы к развитию российско-африканского сотрудничества, углублению взаимодействия на международной арене, а также будут приняты отдельные тематические декларации, в частности, о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности, об углублении сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Будет также утвержден план действий форума Россия – Африка на период 2023–2026 гг.
Саммиту будет предшествовать 27 июля экономический и гуманитарный форум, сказал Ушаков. «Этот форум объединит и глав государств, и руководителей делегаций, и руководителей крупнейших российских и африканских компаний, представителей различных государственных структур, СМИ, гражданского общества, ученых, экспертов и т. д. Где-то несколько тысяч участников приглашены – предприниматели, которые в основном представляют такие сектора экономики, как промышленность, геологоразведка, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, финансы, страхование, телекоммуникации, инфраструктура, туристический и гостиничный бизнес, высокие технологии и фармацевтика», – сказал Ушаков. Этот форум состоит из различных круглых столов, заседаний, где будут участвовать представители госструктур, предприниматели и эксперты, добавил он. «С этого начнется день 27 июля. А потом по примеру сочинского саммита днем 27 июля Путин проведет рабочий завтрак с руководителями региональных организаций африканских стран», – сказал Ушаков.
По словам Ушакова, прорабатывается заключение контрактов в энергетической сфере. По его словам, будет 50 круглых столов и семинаров по разным направлениям сотрудничества, будут подписаны документы и протоколы. Однако он не стал говорить, какие конкретно. Часть министров правительства России будут принимать участие в двусторонних переговорах с лидерами стран Африки, а многие будут участвовать в круглых столах и семинарах.
«Мы очень настойчиво готовились к саммиту Россия –Африка. Это трудное мероприятие, особенно в силу сложившихся обстоятельств. Но на данном этапе есть надежда, что все получится неплохо, и само авторитетное присутствие африканцев – этому подтверждение», – сказал Ушаков. По его словам, Россия придает большое значение этому саммиту.
График встреч и саммита 26-30 июля
Но вся «наша африканская эпопея» начинается еще 26 июля, отметил помощник президента. Он рассказал подробное расписание встреч и мероприятий саммита, которые состоятся с 26 по 30 июля в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге с официальным визитом будет премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. С ним в 15.00 будут проведены переговоры в составе делегаций, затем президент и премьер проведут совместный завтрак. Кроме того, тоже 26 июля в 17.30 состоится беседа Путина с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Руссефф. «И вечером в 20.00 президент встретится с президентом Египта [Абдул-Фаттахом] Ас-Сиси, они вместе выступят перед журналистами в начале встречи, а затем встреча продолжится в формате обеда», – сказал помощник президента.
27 июля в преддверии пленарного заседания экономического и гуманитарного форума пройдет встреча с председателем Африканского союза, президентом Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом. Затем Путин с ними выйдет на пленарное заседание экономического гуманитарного форума.
По завершении пленарного заседания 27 июля Путин проведет встречи с президентом Мозамбика Филипе Ньюси, затем с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие. Потом на 14.00 намечен рабочий завтрак с руководителями региональных организаций Африки. В 16.00 будет двусторонняя встреча с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, потом с президентом Уганды Йовери Мусевени, президентом Эритреи Исайясом Афеворки. После этого в 19.30 – церемония официальной встречи глав государств и руководителей делегаций, а в 20.00 – торжественный прием. Ушаков подчеркнул, что форум называется «экономический и гуманитарный», поэтому большую роль будет играть, в отличие от форума Россия – Африка в Сочи 2019 г., гуманитарная составляющая, «то есть сотрудничество России и Африки по всему спектру гуманитарных проблем и вопросов».
На следующий день, 28 июля, в 10.00 будет совместное фотографирование, затем первое пленарное заседание саммита Россия – Африка, на котором выступят с большим докладом Владимир Путин и 17 глав государств Африки. Затем в 13.00 будет второе пленарное заседание саммита в формате рабочего завтрака, где будут выступать остальные руководители делегаций. После этого будет церемония подписания документов, а завершится она заявлениями Путина и президента Коморских островов Ассумани для СМИ.
Затем Путин проведет встречу с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Менфи, беседу с президентом Камеруна Полем Бийя, с президентом Сенегала Маки Салем. А на 20.00 запланирован рабочий обед с главами делегаций африканских стран по украинской проблематике, в нем будет участвовать, в частности, президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Он играет ключевую роль в продвижении этой инициативы африканцев», – добавил он. По словам Ушакова, это будет продолжение дискуссии, которая состоялась в июне в Петербурге. «И будет продолжен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса в связи с соответствующей инициативой ряда африканских стран. Это основные контуры программы», – сказал Ушаков.
Работа будет и 29 июля. День откроется двусторонней встречей с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, затем будет встреча с президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре, затем с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, затем с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой и с президентом Конго Феликсом Чисекеди. На этом мероприятия закончатся. Но еще 30 июля некоторые представители стран Африки приглашены на военно-морской парад. «Весьма напряженные дни», – заключил Ушаков.