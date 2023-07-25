В Кремле поддержали удаленку в Петербурге на время саммита
В Кремле с пониманием относятся к рекомендации властей Санкт-Петербурга перевести сотрудников на удаленный режим работы во время саммита «Россия – Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, решение губернатора Александра Беглова поддерживает и организационный комитет форума.
«Вполне понятно, что в городе будет большое количество глав иностранных государств, высокопоставленных представителей – это и затруднения дорожного движения, затруднение трафика, определенные неудобства для горожан. Но всегда славился [Петербург] своей гостеприимностью, и чтобы горожанам минимизировать этот дискомфорт, такая рекомендация была озвучена», – уточнил Песков.
Беглов подписал постановление, которым рекомендовал предприятиям в Санкт-Петербурге перевести сотрудников на дистанционный режим работы в дни проведения саммита, за исключением тех работников, которые обеспечивают функционирование предприятий и жизнедеятельность города. Необходимость этой меры Беглов объяснил потребностью снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий.
Российско-африканский саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».