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Общество

В Кремле поддержали удаленку в Петербурге на время саммита

Ведомости

В Кремле с пониманием относятся к рекомендации властей Санкт-Петербурга перевести сотрудников на удаленный режим работы во время саммита «Россия – Африка». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, решение губернатора Александра Беглова поддерживает и организационный комитет форума.

«Вполне понятно, что в городе будет большое количество глав иностранных государств, высокопоставленных представителей – это и затруднения дорожного движения, затруднение трафика, определенные неудобства для горожан. Но всегда славился [Петербург] своей гостеприимностью, и чтобы горожанам минимизировать этот дискомфорт, такая рекомендация была озвучена», – уточнил Песков.

Беглов подписал постановление, которым рекомендовал предприятиям в Санкт-Петербурге перевести сотрудников на дистанционный режим работы в дни проведения саммита, за исключением тех работников, которые обеспечивают функционирование предприятий и жизнедеятельность города. Необходимость этой меры Беглов объяснил потребностью снизить транспортную нагрузку на основные городские магистрали в дни проведения ключевых мероприятий.

Российско-африканский саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27–28 июля. Изначально мероприятие планировалось с 26 по 29 июля, Песков объяснил сокращение дат проведения мероприятия «нюансировкой программы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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