В Кремле поддержали удаленку в Петербурге на время саммита

«Вполне понятно, что в городе будет большое количество глав иностранных государств, высокопоставленных представителей – это и затруднения дорожного движения, затруднение трафика, определенные неудобства для горожан. Но всегда славился [Петербург] своей гостеприимностью, и чтобы горожанам минимизировать этот дискомфорт, такая рекомендация была озвучена», – уточнил Песков.