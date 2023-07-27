РЖД протестирует проверку пассажиров по биометрии

О том, что биометрию могут начать использовать для идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте к 2024 г., министр транспорта Виталий Савельев говорил еще в июне 2021 г. «Коммерсантъ» напомнил, что такой эксперимент должен был пройти в аэропорту «Шереметьево» с октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. Предполагалось, что в рамках этого эксперимента пассажиров могли допускать в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью ЕБС. Однако в апреле глава дирекции IT-систем управления производством аэропорта Сергей Пашинский рассказал о приостановке эксперимента из-за повышенного режима безопасности.