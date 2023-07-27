Газета
Технологии

РЖД протестирует проверку пассажиров по биометрии

Ведомости

РЖД, Минтранс и Минцифры планируют с 2024 г. начать проведение эксперимента, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

В Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) пояснили, что такая возможность прорабатывается. При этом там подчеркнули, что проверка по биометрии не исключает существующих способов подтверждения личности.

По словам представителя Минцифры, этот эксперимент направлен на ускорение процедуры идентификации пассажиров без паспорта. Кроме того, внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир не смог сесть на поезд из-за забытых дома документов.

Единая биометрическая система работает в России с 2018 г. Россияне могут сдать в базу слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью можно осуществлять ряд банковских операций, включая открытие вклада или получение кредита, а также квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи или сдавать вступительные экзамены в вуз. Кроме того, с использованием инфраструктуры электронного правительства и ЕБС можно также оказывать нотариальные услуги.

О том, что биометрию могут начать использовать для идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте к 2024 г., министр транспорта Виталий Савельев говорил еще в июне 2021 г. «Коммерсантъ» напомнил, что такой эксперимент должен был пройти в аэропорту «Шереметьево» с октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. Предполагалось, что в рамках этого эксперимента пассажиров могли допускать в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью ЕБС. Однако в апреле глава дирекции IT-систем управления производством аэропорта Сергей Пашинский рассказал о приостановке эксперимента из-за повышенного режима безопасности.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных