РЖД протестирует проверку пассажиров по биометрии
В Центре биометрических технологий (ЦБТ, оператор единой биометрической системы) пояснили, что такая возможность прорабатывается. При этом там подчеркнули, что проверка по биометрии не исключает существующих способов подтверждения личности.
По словам представителя Минцифры, этот эксперимент направлен на ускорение процедуры идентификации пассажиров без паспорта. Кроме того, внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир не смог сесть на поезд из-за забытых дома документов.
Единая биометрическая система работает в России с 2018 г. Россияне могут сдать в базу слепки лица и голоса в отделениях банков. С их помощью можно осуществлять ряд банковских операций, включая открытие вклада или получение кредита, а также квалифицированную электронную подпись, заключать договор на услуги связи или сдавать вступительные экзамены в вуз. Кроме того, с использованием инфраструктуры электронного правительства и ЕБС можно также оказывать нотариальные услуги.
О том, что биометрию могут начать использовать для идентификации пассажиров на авиа-, ж/д и общественном транспорте к 2024 г., министр транспорта Виталий Савельев говорил еще в июне 2021 г. «Коммерсантъ» напомнил, что такой эксперимент должен был пройти в аэропорту «Шереметьево» с октября 2022 г. по сентябрь 2023 г. Предполагалось, что в рамках этого эксперимента пассажиров могли допускать в зону транспортной безопасности аэропорта с помощью ЕБС. Однако в апреле глава дирекции IT-систем управления производством аэропорта Сергей Пашинский рассказал о приостановке эксперимента из-за повышенного режима безопасности.