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Балицкий сообщил об одном погибшем при ударе кассетными боеприпасами по Токмаку

Ведомости

Один человек погиб во время ударов кассетными боеприпасами по частному сектору в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.

По словам Балицкого, одна из ракет была сбита системой ПВО, еще один снаряд не разорвался. В результате произошедшего повреждения получил газопровод, сейчас газоснабжение перекрыто. Балицкий назвал обстановку в регионе напряженной.

После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. 7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».

Ранее по теме: Путин назвал использование кассетных боеприпасов преступлением

Россия неоднократно критиковала поставки боеприпасов ВСУ. В частности, после сообщений о передаче Киеву кассетных боеприпасов в Кремле заявили, что в случае применения такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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