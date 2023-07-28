Балицкий сообщил об одном погибшем при ударе кассетными боеприпасами по Токмаку
Один человек погиб во время ударов кассетными боеприпасами по частному сектору в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения и погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он.
По словам Балицкого, одна из ракет была сбита системой ПВО, еще один снаряд не разорвался. В результате произошедшего повреждения получил газопровод, сейчас газоснабжение перекрыто. Балицкий назвал обстановку в регионе напряженной.
После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. 7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
Россия неоднократно критиковала поставки боеприпасов ВСУ. В частности, после сообщений о передаче Киеву кассетных боеприпасов в Кремле заявили, что в случае применения такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Вашингтона, вспомнила слова бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая в феврале 2022 г. заявляла, что применение кассетных боеприпасов является военным преступлением.