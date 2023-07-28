Балицкий сообщил об одном погибшем при ударе кассетными боеприпасами по Токмаку

После начала спецоперации на Украине США и их союзники начали оказывать Киеву военную помощь. 7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. Позже Пентагон сообщил, что вооружение уже находится на Украине. В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».