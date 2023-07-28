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Общество

В Бурунди создадут совместный с Россией центр по изучению инфекций

Ведомости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзеймана на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге провели переговоры, по итогам которых подписали соглашение о формировании российско-бурундийского центра по изучению инфекционных болезней. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Важным этапом сотрудничества станет создание в г. Бужумбуре совместного российско-бурундийского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней, документы о формировании которого были подписаны по итогам переговоров», – сказано в сообщении. 

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В Роспотребнадзоре отметили, что стороны обсудили дальнейшие мероприятия по сотрудничеству в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на возможные вспышки инфекций и подготовки кадров, а также развития лабораторной инфраструктуры Бурунди.

В феврале в Бурунди была открыта лаборатория на базе национального центра общественного здоровья республики, созданная при поддержке России. На базе этой лаборатории сотрудники могут проводить индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных. Попова тогда отмечала, что целью России является передача опыта в области реагирования на эпидемии и лабораторных исследований другим странам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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