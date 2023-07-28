В Бурунди создадут совместный с Россией центр по изучению инфекций
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова и министр общественного здравоохранения и борьбы со СПИДом Республики Бурунди Сильви Нзеймана на полях саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге провели переговоры, по итогам которых подписали соглашение о формировании российско-бурундийского центра по изучению инфекционных болезней. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Важным этапом сотрудничества станет создание в г. Бужумбуре совместного российско-бурундийского центра по изучению и профилактике инфекционных болезней, документы о формировании которого были подписаны по итогам переговоров», – сказано в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что стороны обсудили дальнейшие мероприятия по сотрудничеству в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, реагирования на возможные вспышки инфекций и подготовки кадров, а также развития лабораторной инфраструктуры Бурунди.
В феврале в Бурунди была открыта лаборатория на базе национального центра общественного здоровья республики, созданная при поддержке России. На базе этой лаборатории сотрудники могут проводить индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных. Попова тогда отмечала, что целью России является передача опыта в области реагирования на эпидемии и лабораторных исследований другим странам.