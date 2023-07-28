В Бурунди создадут совместный с Россией центр по изучению инфекций

В феврале в Бурунди была открыта лаборатория на базе национального центра общественного здоровья республики, созданная при поддержке России. На базе этой лаборатории сотрудники могут проводить индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных. Попова тогда отмечала, что целью России является передача опыта в области реагирования на эпидемии и лабораторных исследований другим странам.