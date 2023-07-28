В Москве задержали нашедшего 1 млн рублей мужчину

Инцидент произошел рядом с одной из парковок на Мантулинской улице в Пресненском районе Москвы. Как установило следствие, человек положил деньги, завернутые в бумагу, на крышу машины и уехал. В результате сверток с 1 млн руб. упал на проезжую часть. Через некоторое время деньги нашел проходивший мимо мужчина, он поднял сверток и решил оставить его себе.