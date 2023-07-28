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Общество

В Москве задержали нашедшего 1 млн рублей мужчину

Ведомости

В Москве задержали мужчину, который нашел на дороге 1 млн руб. и решил оставить его себе, в его отношении возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Об этом сообщила в пресс-служба МВД.

«Прогуливаясь в центре Москвы, 27-летний уроженец ближнего зарубежья нашел бесхозный сверток с 1 млн руб. внутри. Посчитав, что ему «улыбнулась удача», мужчина решил не упускать шанс и оставил находку себе, за что теперь будет отвечать перед законом по ч. 4 ст. 158 УК РФ», – сказано в сообщении ведомства.

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Инцидент произошел рядом с одной из парковок на Мантулинской улице в Пресненском районе Москвы. Как установило следствие, человек положил деньги, завернутые в бумагу, на крышу машины и уехал. В результате сверток с 1 млн руб. упал на проезжую часть. Через некоторое время деньги нашел проходивший мимо мужчина, он поднял сверток и решил оставить его себе.

После проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли подозреваемого в общежитии на Мукомольном проезде. Им оказался 27-летний мужчина, который приехал в Москву из ближнего зарубежья. Полицейские изъяли у него 600 000 руб., остальную сумму подозреваемый успел потратить. В его отношении возбуждено уголовное дело о краже, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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