В Москве задержали нашедшего 1 млн рублей мужчину
В Москве задержали мужчину, который нашел на дороге 1 млн руб. и решил оставить его себе, в его отношении возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Об этом сообщила в пресс-служба МВД.
«Прогуливаясь в центре Москвы, 27-летний уроженец ближнего зарубежья нашел бесхозный сверток с 1 млн руб. внутри. Посчитав, что ему «улыбнулась удача», мужчина решил не упускать шанс и оставил находку себе, за что теперь будет отвечать перед законом по ч. 4 ст. 158 УК РФ», – сказано в сообщении ведомства.
Инцидент произошел рядом с одной из парковок на Мантулинской улице в Пресненском районе Москвы. Как установило следствие, человек положил деньги, завернутые в бумагу, на крышу машины и уехал. В результате сверток с 1 млн руб. упал на проезжую часть. Через некоторое время деньги нашел проходивший мимо мужчина, он поднял сверток и решил оставить его себе.
После проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции нашли подозреваемого в общежитии на Мукомольном проезде. Им оказался 27-летний мужчина, который приехал в Москву из ближнего зарубежья. Полицейские изъяли у него 600 000 руб., остальную сумму подозреваемый успел потратить. В его отношении возбуждено уголовное дело о краже, он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Максимальное наказание по ч. 4 ст. 158 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.