Депутат Бутина призвала запретить куклы Барби из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

«Но Барби с рынка вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят сюда тему ЛГБТ, идите в "Детский мир", сходите посмотрите, пусть они у себя там пропагандируют, а нам не надо, уж тем более за госчет нечего все это дело покупать», – сказала депутат.