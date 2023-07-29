Депутат Бутина призвала запретить куклы Барби из-за пропаганды нетрадиционных ценностей
Куклы Барби необходимо запретить в России, поскольку с их помощью пропагандируются нетрадиционные ценности, включая гомосексуализм и трансгендерство, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в интервью «Дума ТВ».
«Но Барби с рынка вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят сюда тему ЛГБТ, идите в "Детский мир", сходите посмотрите, пусть они у себя там пропагандируют, а нам не надо, уж тем более за госчет нечего все это дело покупать», – сказала депутат.
Также Бутина призвала приобретать продукцию отечественных производителей, особенно при осуществлении госзакупок, и продвигать российские образы. Кроме того, она отметила наличие пропаганды ЛГБТ в фильме «Барби», который, по ее словам, не стоит показывать.
Компания Mattel – производитель кукол Барби – подверглась критике и в США после выпуска трансгендерных кукол, в частности, консервативно настроенные представители Республиканской партии обвинили компанию в навязывании трансгендерства детям. Mattel также подверглась критике после выпуска серии книг, которые продвигали идею смены пола среди маленьких девочек.