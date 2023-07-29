Газета
Общество

Депутат Бутина призвала запретить куклы Барби из-за пропаганды нетрадиционных ценностей

Ведомости

Куклы Барби необходимо запретить в России, поскольку с их помощью пропагандируются нетрадиционные ценности, включая гомосексуализм и трансгендерство, заявила член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в интервью «Дума ТВ».

«Но Барби с рынка вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят сюда тему ЛГБТ, идите в "Детский мир", сходите посмотрите, пусть они у себя там пропагандируют, а нам не надо, уж тем более за госчет нечего все это дело покупать», – сказала депутат.

Также Бутина призвала приобретать продукцию отечественных производителей, особенно при осуществлении госзакупок, и продвигать российские образы. Кроме того, она отметила наличие пропаганды ЛГБТ в фильме «Барби», который, по ее словам, не стоит показывать.

Компания Mattel – производитель кукол Барби – подверглась критике и в США после выпуска трансгендерных кукол, в частности, консервативно настроенные представители Республиканской партии обвинили компанию в навязывании трансгендерства детям. Mattel также подверглась критике после выпуска серии книг, которые продвигали идею смены пола среди маленьких девочек.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных