Правительство не поддержало проект о праве тратить маткапитал на спорт

Законопроект был разработан председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым, сообщал в мае ТАСС со ссылкой на документ. Он отметил, что реализация инициативы позволит оплачивать занятия детей в секциях и кружках, включая такие «дорогостоящие виды спорта», как хоккей, футбол, теннис и бальные танцы. По его словам, ежемесячная оплата таких занятий может превышать 10 000 руб. Законопроект призвал сделать спорт доступнее, в том числе для многодетных семей.