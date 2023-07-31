Правительство не поддержало проект о праве тратить маткапитал на спорт
Правительство сочло избыточным законопроект о праве тратить материнский капитал на медицинское страхование ребенка до года и оплату спортивных секций для детей до 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заключение кабмина на документ.
В правительстве пояснили, что предложенные меры «дублируют уже имеющиеся гарантии оказания бесплатной медицинской помощи и лекарственного обеспечения детей, финансируемые, в том числе за счет средств федерального бюджета». Кроме того, согласно закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», маткапитал и так можно потратить на оплату занятий детей в кружках и секциях, добавили в кабмине.
В заключении кабмин также напомнил о возможности получения социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги, включая спортивные секции.
Законопроект был разработан председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым, сообщал в мае ТАСС со ссылкой на документ. Он отметил, что реализация инициативы позволит оплачивать занятия детей в секциях и кружках, включая такие «дорогостоящие виды спорта», как хоккей, футбол, теннис и бальные танцы. По его словам, ежемесячная оплата таких занятий может превышать 10 000 руб. Законопроект призвал сделать спорт доступнее, в том числе для многодетных семей.